TRAMP SUSPENDOVAO PROGRAM LUTRIJE ZA ZELENE KARTE Razlog: Tako je osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun došao u SAD

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp suspendovao je danas program lutrije za vize za različitosti, poznat kao lutrija za zelene karte, putem kojeg je osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun i ubistvo profesora MIT-a ušao u SAD.

Ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem saopštila je na Iksu da je, po Trampovom nalogu, naložila Službi za državljanstvo i imigraciju SAD da obustavi sprovođenje tog programa, preneo je AP.

- Ovoj gnusnoj osobi nikada nije trebao da bude dozvoljen ulazak u našu zemlju - navela je Noem, govoreći o osumnjičenom, portugalskom državljaninu Klaudiju Nevešu Valenteu.

Neveš Valente (48) osumnjičen je za pucnjavu na Univerzitetu Braun, u kojoj su ubijena dva studenta, a devet osoba ranjeno, kao i za ubistvo profesora Masačusetskog instituta za tehnologiju.

Zvaničnici su saopštili da je Neveš Valente sinoć pronađen mrtav, od prostrelne rane koju je sam sebi naneo.

Prema navodima policije Providensa, Neveš Valente je na Univerzitetu Braun studirao sa studentskom vizom od 2000. godine.

Godine 2017. izdata mu je viza za različitosti, a nekoliko meseci kasnije dobio je status stalnog legalnog boravka u SAD, navodi se u sudskom dokumentu.

Nije odmah bilo poznato gde se nalazio u periodu između napuštanja studija 2001. godine i dobijanja vize 2017.

Program viza za različitosti svake godine putem lutrije dodeljuje do 50.000 zelenih karata državljanima zemalja koje su slabo zastupljene u imigracionim tokovima ka SAD, od kojih su mnoge u Africi.

Program je uspostavljen odlukom Kongresa, a suspenzija će, kako se očekuje, "gotovo sigurno dovesti do pravnih izazova".

Za lutriju za vize za 2025. godinu prijavilo se skoro 20 miliona ljudi, a više od 131.000 kandidata je izabrano, uključujući i članove porodica dobitnika.

Nakon izbora, kandidati prolaze bezbednosne i administrativne provere kako bi dobili dozvolu za ulazak u SAD.

Portugalski državljani su te godine dobili 38 mesta.

Dobitnici lutrije pozivaju se da podnesu zahtev za zelenu kartu, prolaze intervjue u američkim konzulatima i podležu istim proverama kao i ostali podnosioci zahteva za stalni boravak.

Tramp se i ranije protivio programu viza za različitosti.

Nakon što je avganistanski državljanin identifikovan kao napadač u napadu na pripadnike Nacionalne garde u novembru, Trampova administracija je uvela stroža pravila za imigraciju iz Avganistana i drugih zemalja.

U okviru nastojanja da sprovede masovne deportacije, Tramp je pokušavao da ograniči ili ukine pojedine zakonski utvrđene puteve ka legalnoj imigraciji, uključujući lutriju za vize za različitosti, kao i pravo na državljanstvo po rođenju.

Vrhovni sud SAD nedavno je pristao da razmotri njegov prigovor na to pravo.

