OKLAHOMA JE SILA! Los Anđeles Klipersi bez šanse, ali sa starim Bogdanom Bogdanovićem
Košarkaši Los Anđeles Klipersa su na gostujućem terenu poraženi od Oklahome 101:122.
Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je za 24 minuta na parketu za Kliperse ubacio 14 poena, uz dva skoka i jednu asistenciju.
Najefikasniji kod Klipersa bili su Kavaj Lenard sa 22 i Džon Kolins sa 20 poena.
Oklahomu je do pobede predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena, sedam skokova i šest asistencija.
Oklahoma je prva u Zapadnoj konferenciji sa 25 pobeda i dva poraza, a Klipersi su na 13. mestu iste konferencije sa šest pobeda i 21 porazom.
Košarkaši Vašingtona su na gostujućem terenu poraženi od San Antonia 94:119. Srpski reprezentativac u dresu Vašingtona Tristan Vukčević je za pet minuta na parketu upisao šest poena i dva skoka.
Najefikasniji ko Vašingtona bio je Aleks Sar sa 18 poena, dok se kod San Antonia istakao Dilan Harper sa 24 poena.
Rezultati ostalih utakmica:
Šarlot - Atalanta 133:126
Indijana - Njujork 113:114
Bruklin - Majami 95:106
Milvoki - Toronto 105:111
Nju Orleans - Hjuston 133:128
Dalas - Detroit 116:114
Finiks - Golden Stejt 99:98
Juta - Los Anđeles Lejkers 135:143
Portland - Sakramento 134:133
