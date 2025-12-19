OKLAHOMA JE SILA! Los Anđeles Klipersi bez šanse, ali sa starim Bogdanom Bogdanovićem

Košarkaši Los Anđeles Klipersa su na gostujućem terenu poraženi od Oklahome 101:122.

FOTO: Tanjug/AP

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je za 24 minuta na parketu za Kliperse ubacio 14 poena, uz dva skoka i jednu asistenciju.

Najefikasniji kod Klipersa bili su Kavaj Lenard sa 22 i Džon Kolins sa 20 poena.

Oklahomu je do pobede predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Oklahoma je prva u Zapadnoj konferenciji sa 25 pobeda i dva poraza, a Klipersi su na 13. mestu iste konferencije sa šest pobeda i 21 porazom.

Košarkaši Vašingtona su na gostujućem terenu poraženi od San Antonia 94:119. Srpski reprezentativac u dresu Vašingtona Tristan Vukčević je za pet minuta na parketu upisao šest poena i dva skoka.

Najefikasniji ko Vašingtona bio je Aleks Sar sa 18 poena, dok se kod San Antonia istakao Dilan Harper sa 24 poena.

Rezultati ostalih utakmica:

Šarlot - Atalanta 133:126

Indijana - Njujork 113:114

Bruklin - Majami 95:106

Milvoki - Toronto 105:111

Nju Orleans - Hjuston 133:128

Dalas - Detroit 116:114

Finiks - Golden Stejt 99:98

Juta - Los Anđeles Lejkers 135:143

Portland - Sakramento 134:133