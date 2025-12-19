TIP ostali sportovi

"KNEŽEVI" ŽELE DA IZBEGNU POTPUNU KRIZU: "Bavarci" su među najlošijim ekipama

Marko Milosavljević

19. 12. 2025. u 07:46

KOŠARKAŠI Monaka će u 17. kolu Evrolige ugostiti Bajern.

FOTO: M. Vukadinović

"Kneževi" su vezali dva poraza, najpre su poraženi na svom terenu od Fenerbahčea, a zatim i na gostujućem od Baskonije.

U Vitoriji su odigrali daleko ispod očekivanja, a nakon 40 minuta igre rezultatl je glasio 85:73 u korist domaćina.

Najefikasniji u porazu svog tima bio je Majk Džejms koji je ubacio 21 poen, dvocifren je bio još Danijel Tajs sa 10.

"Bavarci" su ostvarili samo pet pobeda i nalaze se na deobi pretposlednjeg mesta zajedno sa Parizom.

NAŠ TIP: Monako - Bajern Minhen H1 -8,5 (kvota 1,65)

