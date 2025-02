ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U sredu, 19. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8.30 do 14 sati, na području grada Požarevca struju neće imati deo Ulice 27. aprila, naselje Kruška i drugi i treći deo Ulice Cane Babović. Na području opštine Malo Crniće, od 8.30 do 14 sati, bez struje će biti Bresje i Tavan, od 12 do 13 Zabrega, dok će od 9 do 12 dolaziti do povremenih isključenja u Salakovcu. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.