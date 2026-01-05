Košarka

KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Otkriveni šok detalji, a tiču se Luke Dončića

Новости онлине

05. 01. 2026. u 08:00

FOTO: Tanjug/AP

Luka Dončić, jedan od glavnih aduta Los Anđeles Lejkersa, nastupa uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima, prenose američki izvori.

Slovenački bek ima problema sa povredom levog lakta, ali i konstantnim bolovima u obe noge, zbog čega svakodnevno prolazi kroz intenzivne terapije kako bi uopšte bio spreman za utakmice.

I pored toga, Dončić ne želi da pauzira, naročito jer je tim oslabljen neigranjem Ostina Rivsa, Ruija Hačimure i Gejba Vinsenta. Zbog povreda često koristi steznike i zaštitu za rame, što je bilo vidljivo i na poslednjem meču u godini protiv Detroita.

To može da bude veliki problem za njegovu dalju karijeru. Međutim, Dončić i pored svih problema igra na vrhunskom nivou – ove sezone prosečno beleži 33,6 poena, 8,1 skok i 8,7 asistencija, dok Lejkersi imaju učinak od 21 pobede i 11 poraza.

