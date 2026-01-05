KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Otkriveni šok detalji, a tiču se Luke Dončića
NIJE dobro nikako!
Luka Dončić, jedan od glavnih aduta Los Anđeles Lejkersa, nastupa uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima, prenose američki izvori.
Slovenački bek ima problema sa povredom levog lakta, ali i konstantnim bolovima u obe noge, zbog čega svakodnevno prolazi kroz intenzivne terapije kako bi uopšte bio spreman za utakmice.
I pored toga, Dončić ne želi da pauzira, naročito jer je tim oslabljen neigranjem Ostina Rivsa, Ruija Hačimure i Gejba Vinsenta. Zbog povreda često koristi steznike i zaštitu za rame, što je bilo vidljivo i na poslednjem meču u godini protiv Detroita.
To može da bude veliki problem za njegovu dalju karijeru. Međutim, Dončić i pored svih problema igra na vrhunskom nivou – ove sezone prosečno beleži 33,6 poena, 8,1 skok i 8,7 asistencija, dok Lejkersi imaju učinak od 21 pobede i 11 poraza.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
