UPALJEN CRVENI METEOALARM! Večeras stiže nova tura snega, a RHMZ niže upozorenja za ovu opasnu pojavu - Beograd na udaru

Sjenica jutros među najtoplijim mestima u Srbiji.

U Srbiji danas oblačno i u većem delu zemlje hladno, dok će na severu i zapadu biti ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod nula stepeni sa uglavnom snežnim padavinama uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije vreme sa kišom.

Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do četiri, a najviša dnevna u većini krajeva od minus jedan do tri, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od sedam do 12 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, tokom dana jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od minus dva do nula stepeni.

Vreme u Srbiji: Upozorenje na ledenu kišu - crveni meteoalarm

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Na severozapadu zemlje ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 i uglavnom snežne padavine uz dalje, manje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim predelima padaće uglavnom kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini).

Na jugu i jugoistoku Srbije toplije vreme sa kišom.

Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Najviša temperatura od -1 do 3 °S, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od 7 do 12 °S.

Vreme u Beogradu

Na području Beograda oblačno i hladno, ujutru povremeno sa slabim snegom, tokom dana kišom koja će se lokalno lediti pri tlu uz najveći rizik od poledice u jutarnjim i pre podnevnim, kao i kasnijim večernjim satima. Vetar slab i umeren jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -2 do 0 °S. Tokom naredne noći ponovo se očekuje sneg.

Vreme narednih dana

I narednih dana oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Do četvrtka (05.-08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °S i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom.

Od četvrtka (08.01.) će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju.

Ledena kiša

Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlje i to naročito u utorak uveče i sredu.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA LOKALNU POJAVU LEDENE KIŠE (za period od 05. do 07.01.2026. godine)

Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.).

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Biometeorološka prognoza

Svim hroničnim bolesnicima se savetuje oprez usled nepovoljne biometeorološke situacije. Neophodno je pridržavati se saveta lekara, odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom vazduha, kao i pojačan oprez u saobraćaju. Kod meteoropata mogući su bolovi u mišićima, pospanost i bezrazložna nervoza.