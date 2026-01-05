TEŠKO JE BEZ JOKIĆA: Nagetsi su vezali dva poraza
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između ponedeljka i utorka gostovati Filadelfiji.
Nagetsi su bez Nikole Joića savladali Toronto, ali su naredne dve utakmice izgubili.
U prethodnom kolu su poraženi od Bruklina na gostujućem terenu, Netsi su slavili rezultatom 127:115.
Najistaknutiji pojedinac u porazu svog tima bio je Džamal Marej sa dabl-dabl činkom od 27 poena i 16 asistencija.
Sa druge strane, Seventisiksersi su uhvatili zalet, vezali su tri pobede i samopouzdanje im raste.
Verujemo da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -229,5 (kvota 1,87)
