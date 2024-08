NOVA POTOČARA PO DEDINOM "RECEPTU": Zoran i Dušica, sa sinom Bogdanom, nastavljaju tradiciju domaćina Stojana

NA Akadeimiji umetnosti u Novom Sadu održaće se 6. takmičenje mladih iz engleskog jezika “Chine Daily Belt and Road Youth English Speaking Competition“, koje je inicirano 2019. godine pod sloganom „Let the world hear your voice“. Prijave za takmičenje su počele i traju do 9. septembra, a mogu učestvovati srednjoškolci i studenti starosti od 16 do 27 godina.