San mu je svetska titula

Foto: Youtube/ORF Sport

Pravi bokserski rat viđen je u Beču, gde je Edin Avdić posle dramatične borbe uspeo da odbrani šampionske pojaseve i nastavi svoj besprekoran profesionalni niz.

Austrijski bokser, poreklom iz Inzbruka, ukrstio je rukavice sa Meksikancem Adrijanom Huventinom Duenjasom Kotom u glavnoj borbi večeri na manifestaciji „Bounce Fight Night“ , održanoj pred oko 2.300 gledalaca u bečkoj „Sport Areni“.

Duel je bio planiran na deset rundi, ali je završen mnogo ranije. Avdić je već tokom prvih rundi zadobio ozbiljnu povredu nakon nenamernog sudara glavama sa protivnikom. Zadobio je duboku posekotinu, a lice mu je bilo prekriveno krvlju.

Ipak, nije odustajao i nastavio je borbu uprkos povredi. Posle pete runde postalo je jasno da ne može da nastavi, pa je meč prekinut. O pobedniku su odlučivale sudije, koje su prednost dale Avdiću.

Tako je 30-godišnji borac sačuvao WBA i IBF titule, a ujedno stigao do 18. pobede u isto toliko profesionalnih nastupa.

- Imam ogromno poštovanje prema protivniku. Nisam očekivao da ću pobediti na ovaj način, zbog povrede. Hvala Bogu, uspeo sam da dođem do trijumfa, iako to nije bio način na koji smo želeli - poručio je Avdić nakon borbe.

Međutim, najemotivniji trenutak usledio je nakon proglašenja pobednika. Avdić je trijumf posvetio preminulom treneru Danijelu Naderu, čoveku koji je bio jedan od osnivača „Bounce Fight Night“ manifestacije i koji je ostavio dubok trag u austrijskom boksu.

- Ovo mi je bilo veoma važno. Pobedu posvećujem našem treneru koji nas je napustio - rekao je Avdić.

Nader je preminuo 6. novembra nakon teške bolesti, u 42. godini života.

Avdić sada planira da se odmori posle naporne godine, a naredna odbrana titula očekuje se tokom 2027. godine. Ipak, njegove ambicije tu ne staju. San mu je borba za svetsku titulu, a već je označio i potencijalnog protivnika – meksičku boksersku zvezdu Saula „Kanelo“ Alvareza.

- Ako pobedite drugog najboljeg Meksikanca, možete da pobedite i najboljeg - samouvereno je poručio Avdić.