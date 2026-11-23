Potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije podneo ostavku!
Stojan Vujko, generalni direktor kompanije Millennium Team, podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika Olimpijskog komiteta Srbije, navodeći da je takvu odluku doneo iz moralne i profesionalne odgovornosti prema sportu, sportistima i međunarodnom ugledu Srbije.
- Sport je mnogo veći i važniji od bilo kog pojedinca. Kao čovek koji decenijama pruža podršku sportu, ne želim da moje ime u javnosti bude u fokusu umesto sportista, njihovih rezultata i vrednosti koje predstavljaju - rekao je Vujko.
Kako je naglasio, povlačenje sa funkcije vidi kao odgovoran potez prema instituciji u čijem je radu imao čast da učestvuje.
- Olimpijski komitet Srbije podržava naše najbolje sportiste, njihove rezultate, trud i snove. Ovu odluku donosim iz poštovanja prema OKS, sportistima, vrednostima olimpizma i ugledu naše zemlje u međunarodnim sportskim krugovima.
Vujko je istakao da njegova odluka ne predstavlja odustajanje od podrške sportu, kojoj je posvećen dugi niz godina, niti prekid saradnje sa sportskim organizacijama i klubovima.
- Nastaviću da doprinosim razvoju srpskog sporta. Isto tako, kompanija Millennium Team ostaje posvećena podršci sportu i sportistima. Ponosni smo što smo srebrni sponzor Olimpijskog komiteta Srbije i što već godinama podržavamo srpske sportiste i organizacije, ali i sport na međunarodnom nivou, kroz partnerstvo sa Evropskom džudo unijom - rekao je Vujko, dodavši:
- Posebno smo nastojali da pomognemo manje komercijalnim sportovima, poput džudoa, skijanja i šaha, ali i košarci, odbojci, fudbalu i drugim sportovima. Ta podrška će se nastaviti. Verujem da je interes sporta iznad svakog ličnog angažmana. Sportisti moraju da ostanu u prvom planu, a naš zadatak je da im obezbedimo podršku i uslove da predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način - zaključio je Vujko.
Preporučujemo
Petrušev o reprezentaciji i glasinama o povratku u Zvezdu: "Kao da su čekali..."
22. 11. 2026. u 22:51
Penjaroja: "Srpski igrači mogu da igraju za Srbiju, ali prvo Partizan"
22. 11. 2026. u 22:00
Alimpijević je gazda Istanbula! Bešiktaš šokirao moćni Fener!
22. 11. 2026. u 21:27
Partizan na krilima Karlika Džonsa srušio šampiona ABA lige: Crno-beli bolji od Dubaija
22. 11. 2026. u 21:18 >> 21:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)