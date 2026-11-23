Stojan Vujko, generalni direktor kompanije Millennium Team, podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika Olimpijskog komiteta Srbije, navodeći da je takvu odluku doneo iz moralne i profesionalne odgovornosti prema sportu, sportistima i međunarodnom ugledu Srbije.

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

- Sport je mnogo veći i važniji od bilo kog pojedinca. Kao čovek koji decenijama pruža podršku sportu, ne želim da moje ime u javnosti bude u fokusu umesto sportista, njihovih rezultata i vrednosti koje predstavljaju - rekao je Vujko.

Kako je naglasio, povlačenje sa funkcije vidi kao odgovoran potez prema instituciji u čijem je radu imao čast da učestvuje.

- Olimpijski komitet Srbije podržava naše najbolje sportiste, njihove rezultate, trud i snove. Ovu odluku donosim iz poštovanja prema OKS, sportistima, vrednostima olimpizma i ugledu naše zemlje u međunarodnim sportskim krugovima.

Vujko je istakao da njegova odluka ne predstavlja odustajanje od podrške sportu, kojoj je posvećen dugi niz godina, niti prekid saradnje sa sportskim organizacijama i klubovima.

- Nastaviću da doprinosim razvoju srpskog sporta. Isto tako, kompanija Millennium Team ostaje posvećena podršci sportu i sportistima. Ponosni smo što smo srebrni sponzor Olimpijskog komiteta Srbije i što već godinama podržavamo srpske sportiste i organizacije, ali i sport na međunarodnom nivou, kroz partnerstvo sa Evropskom džudo unijom - rekao je Vujko, dodavši:

- Posebno smo nastojali da pomognemo manje komercijalnim sportovima, poput džudoa, skijanja i šaha, ali i košarci, odbojci, fudbalu i drugim sportovima. Ta podrška će se nastaviti. Verujem da je interes sporta iznad svakog ličnog angažmana. Sportisti moraju da ostanu u prvom planu, a naš zadatak je da im obezbedimo podršku i uslove da predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način - zaključio je Vujko.