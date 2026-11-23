Problem za Alimpijevića: Bešiktaš ostao bez jednog od najboljih!
Košarkaš Bešiktaša, Venjen Gabrijel, doživeo je povredu na meču sa beogradskim Partizanom zbog koje će morati na dugu pauzu.
Vest je potvrdio njegov agent Sead Galijašević, koji je na instagramu poželeo svom klijentu brz oporavak.
- Želim Venjenu Gejbrijelu brz oporavak posle povrede. Nema sumnje da ćeš oporavku pristupiti sa istom odlučnošću koju svakodnevno pokazuješ na terenu. Nesrećan splet okolnosti posle tako dobrog početka sezone, u kojem si još jednom svima pokazao kakav si igrač. Već se radujem što ću te ponovo videti kako radiš ono što voliš, još jači nego ranije - napisao je Galijašević.
Gejbrijel se povredio u završnici regularnog dela utakmice sa Partizanom, kada je posle borbe za skok završio na parketu. Medicinsko osoblje pomoglo mu je da ustane, a potom je uz njihovu pomoć napustio teren.
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