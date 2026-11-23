Košarkaš Bešiktaša, Venjen Gabrijel, doživeo je povredu na meču sa beogradskim Partizanom zbog koje će morati na dugu pauzu.

Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Vest je potvrdio njegov agent Sead Galijašević, koji je na instagramu poželeo svom klijentu brz oporavak.

- Želim Venjenu Gejbrijelu brz oporavak posle povrede. Nema sumnje da ćeš oporavku pristupiti sa istom odlučnošću koju svakodnevno pokazuješ na terenu. Nesrećan splet okolnosti posle tako dobrog početka sezone, u kojem si još jednom svima pokazao kakav si igrač. Već se radujem što ću te ponovo videti kako radiš ono što voliš, još jači nego ranije - napisao je Galijašević.

Gejbrijel se povredio u završnici regularnog dela utakmice sa Partizanom, kada je posle borbe za skok završio na parketu. Medicinsko osoblje pomoglo mu je da ustane, a potom je uz njihovu pomoć napustio teren.