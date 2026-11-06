Bogdan Bogdanović gradi luksuzni hotel, ali ne u Srbiji!

Kapiten košarkaške reprezentacii Srbije i NBA zvezda, Bogdan Bogdanović, ulazi u ozbiljne investitorske vode, izgradnjom modernog hotelskog kompleksa u Crnoj Gori.

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Nakon što je porodica Bogdanović još 2019. godine kupila čuveni, ali već tada ugašeni hotel "Piva" u Plužinama, stari simbol grada je srušen kako bi se oslobodio prostor za potpuno novi, funkcionalni i luksuzni ugostiteljski objekat.

Projekat je privukao ogromnu pažnju javnosti na Balkanu, pre svega zbog lokacije koja nosi posebnu emotivnu vrednost za proslavljenog beka.

Iako veći deo godine provodi u Sjedinjenim Američkim Državama i imao je priliku da obiđe najekskluzivnije svetske destinacije, Bogdanović nikada nije krio da su Plužine njegovo omiljeno mesto za odmor.

- Volim da odem u Plužine, to je rodno mesto mojih roditelja. Stalno kada odem dole osetim tu neku energiju Plužina, nekako se osećaš kao da su ti svi neki rod, svi su ti bliski… Zanimljive neke priče, drugačiji život, i zbog toga mi je najdraže da odem dole - izjavio je Bogdanović.

Stari hotel "Piva", izgrađen pre pola veka, prestao je sa radom još 2011. godine. Njegovo rušenje označilo je kraj jedne ere, ali i početak ambicioznog projekta koji opštinske vlasti vide kao veliku razvojnu šansu za ceo kraj.

Predsednik Opštine Plužine, Slobodan Delić, istakao je da su vlasnici krenuli u realizaciju projekta koji predviđa veću površinu i potpuno drugačiji, moderan dizajn u odnosu na prethodni objekat. Lokalna zajednica ima velika očekivanja, a sam spomen Bogdanovog imena i njegove svetske reputacije smatra se najboljom mogućom reklamom za razvoj turizma i Parka prirode „Piva“.

Dok nastavlja da beleži sjajne partije na NBA parketima, Bogdan Bogdanović ovim potezom pokazuje da i te kako razmišlja o budućnosti, pametno ulažući kapital u kraj iz kojeg potiče i koji će sada dobiti luksuzan turistički kompleks po najvišim standardima.