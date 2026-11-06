Evo gde možete da gledate TV prenos meča Partizan - Makabi
Utakmica se igra večeras u Beogradskoj areni.
Košarkaši Partizana pokušaće pred svojim navijačima da prekinu seriju od dva vezana poraza u Evroligi, pošto u 10. kolu dočekuju Makabi, kom ne cvetaju ruže na startu sezone. Iako je klub iz Tel Aviva uložio znajačna finansijska sredstva i letos se pojačao zvučnim imenima, to nije dalo rezultat na terenu, zbog čega je trener Oded Kataš pod velikim pritiskom. Zasad su Izraelci na učinku 2-7 i zato će pokušati da izvade fleke u Beogradu, predvođeni bivšim igračima crno-belih Jamom Madarom i Ifeom Lundbergom.
S druge strane, ekipa Đoana Penjaroje u duplom kolu nije uspela da izbegne dva poraza, a pre svega, boli onaj protiv Asvela u Lionu, kada je u poslednjih pet minuta ispuštena pobeda. Imao je "parni valjak" šansu i da protiv Žalgirisa u Kanuasu okrene meč u svoju korist, ali nije uspeo, pa je na skoru 4-5 i pred "grobarima" mora da ide na sve ili ništa.
Dobra vest je da se u stroj vratio kapiten Vanja Marinković, koji je u ponedeljak igrao protiv Kluža u ABA ligi, a najavljeno je da dobro teče i oporavak Dereka Vilisa i Tonje Džekirija.
Utakmica Partizana i Makabija počinje večeras od 20.45 u Areni, a direktan TV prenos možete da pratite na kanalu Arena premijum 2.
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