Kakav meč u Ligi šampiona: Fenerbahče srušio Liverpul i upisao prvu pobedu (VIDEO)

FUDBALERI Fenerbahčea ostvarili su prvu pobedu u Ligi šampiona. Oni su u Istanbulu savladali Liverpul sa 3:2 u sjajnoj utakmici.

FOTO: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Na klupu domaćeg tima nedavno je seo Dirk Kajt koji je ostavio veliki trag u redovima engleskog velikana i za njega je ovaj duel sigurno bio poseban.

Ipak, nije dobro počeo za Fenerbahče. Mladi Trej Nioni je u 25. minutu pogodio za vođstvo Crvenih. No, samo četiri minuta kasnije na semaforu je stajalo 1:1, a strelac je bio Mejson Grinvud.

Kada je Aleksander Isak u 69. minutu drugi put doneo vođstvo Liverpulu, delovalo je da će bodovi otići u Englesku, ali tako nisu mislili domaći igrači.

U razmaku od šest minuta klub iz Istanbula je postigao dva gola. Najpre je u 73. Arči Braun dao gol na poravnanje rezultata, da bi trijumf doneo Vedat Murići.

Fenerbahčeu je ovo bila prva pobeda i posle tri kola zauzima 19. mesto sa pet bodova. Liverpul je na petom mestu sa devet.

Turski klub u narednojo utakmici gostuje Šahtjoru, dok će tim sa "Enfilda" na noge Klub Brižu.

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