KOMO ISPISAO ISTORIJU LIGE ŠAMPIONA! Italijani razbili Lans i postavili impresivan rekord

Fudbaleri Koma ispisali su istoriju Lige šampiona! Italijanski tim je u gostima deklasirao Lans sa čak 9:1, u meču četvrtog kola elitnog takmičenja, i postao prvi klub koji je postigao osam ili više golova na gostovanju u jednoj utakmici grupne, odnosno ligaške ili nokaut faze.

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Komo je tako postavio novi rekord Lige šampiona po broju postignutih golova na gostujućem terenu. Nijedan klub pre italijanskog tima nije uspeo da postigne devet pogodaka na strani u jednoj utakmici elitnog takmičenja, a ovaj podvig ostvaren je već u njegovoj debitantskoj sezoni u Ligi šampiona

Posebnu težinu ovom podvigu daje činjenica da je Komo došao do prve gostujuće pobede u istoriji nastupa u Ligi šampiona, i to na način koji će se dugo pamtiti.

Tasos Duvikas predvodio je goleadu het-trikom, dok su se po jednom u strelce upisali Niko Paz, Lukas da Kunja, Mark-Oliver Kempf, Matija Liberali, Martin Baturina i Mateo Papaćoli. Jedini pogodak za Lans postigao je Ruben Agilar.

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