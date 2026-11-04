KOMO ISPISAO ISTORIJU LIGE ŠAMPIONA! Italijani razbili Lans i postavili impresivan rekord
Fudbaleri Koma ispisali su istoriju Lige šampiona! Italijanski tim je u gostima deklasirao Lans sa čak 9:1, u meču četvrtog kola elitnog takmičenja, i postao prvi klub koji je postigao osam ili više golova na gostovanju u jednoj utakmici grupne, odnosno ligaške ili nokaut faze.
Komo je tako postavio novi rekord Lige šampiona po broju postignutih golova na gostujućem terenu. Nijedan klub pre italijanskog tima nije uspeo da postigne devet pogodaka na strani u jednoj utakmici elitnog takmičenja, a ovaj podvig ostvaren je već u njegovoj debitantskoj sezoni u Ligi šampiona
Posebnu težinu ovom podvigu daje činjenica da je Komo došao do prve gostujuće pobede u istoriji nastupa u Ligi šampiona, i to na način koji će se dugo pamtiti.
Tasos Duvikas predvodio je goleadu het-trikom, dok su se po jednom u strelce upisali Niko Paz, Lukas da Kunja, Mark-Oliver Kempf, Matija Liberali, Martin Baturina i Mateo Papaćoli. Jedini pogodak za Lans postigao je Ruben Agilar.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Luka Jović asistent protiv Real Madrida u Ligi šampiona (VIDEO)
04. 11. 2026. u 19:44
HOD "SVETACA" PO VODI: Francuzi oduševljeni dosadašnjim izdanjem PSŽ u Evropi
04. 11. 2026. u 19:35
Miljenik "grobara" pojačao crveno-bele
04. 11. 2026. u 19:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)