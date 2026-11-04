Kakvo ludo veče u Ligi šampiona! Haland spasao Siti

Prštalo je od golova u Ligi šampiona.

Roger Evans / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Mančester sitija slavili su protiv Lajpciga u Nemačkoj 2:3.

Nije dobro po domaćina počelo. Kastelo Lukeba u 37. minutu postigao je autogol, a u drugom poluvremenu Ridle Baku izjednačio je u 49. Nakon toga Enco Fernandez vratio je "građanima" prednost u 58. minutu, a nakon samo tri minuta ANotnio Nusa još jednom donosi Nemcima izjednačenje. Erling Holand je u 78.l mintu postavio konačnih 3:2.

Arsenal je već u prvom poluvremenu pobedio Slaviju Prag. Noni Madueke postigao je gol u 9. minutu, Viktor Džokereš u 38. uvećao prednost "topdžija", a Viktor Novak u 90. minutu postavio je konačnih 1:2.

Borusija je na Signal Iduna Parku dočekala Real Betis. Nemci su slavili rezultatom 2:1, a golove za "milionere" postigli su Fabio Silva u 49. i Konstantinos Karetšaš u 72. jedini gol za španski tim postigao je Aitor Ruibal u 67. minutu.

Komo je kao gost savladao Lens čak 9:1, a o tom meču čitajte u posebnom izveštaju.

Liga šampiona, rezultati:

AEK - Real - Real Madrid 2:3

Fenerbahče - Liverpul 3:2

Borusija - Betis 2:1

Lens - Komo 1:9

Porto - Napoli 4:1

PSV - Briž 1:2

Lajpcig - Siti 2:3

Slavija - Arsenal 1:2

Viking - Sabah 4:1

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