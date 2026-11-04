Komo uništio Lans usred Francuske: Italijani dali devet golova i pokazali koliko su moćni

SEKS Fabregas je od Koma napravio baš moćan tim.

FOTO: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Ekipa iz Italije došla je na noge Lansu u 3. kolu Lige šampiona i uništila ga je usred Francuske, rezultat je bio 9:1, a već nakon prvog poluvremena bilo je jasno da će bodovi za Italiju.

Posle 45 minuta na semaforu je stajalo 3:0 za goste, a blistao je grčki reprezentativac Anastasios Duvikas koji je postigao prva dva gola i asistirao je za treći koji je dao Niko Paz.

Sjajni napadač je tako stigao do trećeg pogotka u najelitnijem takmičenju iz isto toliko mečeva i pokazuje o kakvom igraču je reč.

Half time in Lens ⏸️ https://t.co/HPpKZEqqgZ — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

Komo je idealno otvorio i drugo poluvreme. Samo što su se ekipe vratile na teren, već je bilo 4:0, a u strelce se upisao i Lukas da Kunja.

Ne samo da se ekipa sa stadiona "Đuzepe Sinigalja" nije tu zaustavila, već je mrežu protivnika napunila do vrha.

Gosti su u razmaku od 16 minuta postigli još četiri pogotka, a redom su pogađali Marko Oliver Kempf, Anastasios Duvikas kome je to bio treći gol na meču, zatim Matija Liberali i Martin Baturina.

Ni tu nije bio kraj mukama kluba sa "Bolar Deleli" stadiona. U nadoknadi vremena su primili još jedan gol, a mrežu domaćeg tima zatresao je mladi Mateo Papaćoli.

Jedini strelac za Lans bio je Ruben Agilar, ali on nije ublažio blamažu osvajača Kupa Francuske.

Vredi pomenuti da je tim Seksa Fabregasa u Francusku stigao u neverovatnoj formi - tačnije sa pet vezanih trijumfa u svim takmičenjima.

Komo je posle ove utakmice na sjajnom četvrtom mestu na tabeli sa devet bodova. Lans zauzima 33. poziciju sa tri boda.

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