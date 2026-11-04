"TO JE UVOĐENJE SANKCIJA RUSIJI": Ovo su reči Bekereta koje doslovce govore o obećanjima koje je dala Studentska lista

Šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat u intervjuu RTS-u rekao je da se nada da će nova vlada odnosno Studentska lista realizovati svoja obećanja

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On je izrazio uverenje da će nova vlada ispuniti obećanja o reformama i uspostavljanju dobrosusedskih odnosa.

Smatra da bi ispunjavanje tih obećanja doprinelo obnovi poverenja ne samo između Beograda i Brisela već i u odnosima Srbije sa susednim zemljama i državama članicama EU.

"Nadam se da će nova vlada realizovati svoja obećanja i da će to povratiti poverenje i među zemljama članicama i u Briselu kada je reč o posvećenosti Srbije ispunjavanju vrednosti Evropske unije i napretku ka članstvu“, naveo je Fon Bekerat.

Lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom te izjave Andreasa fon Bekerata.

- Na RTS koji svi plaćemo, gledamo apsolutno jednoumlje već 10 dana, te su za gašenje jedne medijske kuće i ostavljanje 330 ljudi bez posla, za gašenje Informera rekli ”probudio se REM”. To je valjda buđenje kada uništavate živote ljudi i kada gasite jedini prozor u slobodan svet. Pažljivo sam saslušao intervju Andreasa fon Bekerat, šefa EU u Beogradu. I kada ostavite po strani sve hvalospeve Studentskoj listi, sve divne stvari i kritike na naš račun oko različitih pitanja, suština je sledeća, on kaže da očekuje da će Studetnska lista ispuniti i sprovede u delo obećanja koja su im dali. Nije rekao tačno koja, osim što je posle toga govorio o usklađivanju spoljne politike sa politikom EU, što će reći uvođenje sankcija Rusiji i druga stvar situacija oko KiM gde moraju da se preuzmu određene obaveze - rekao je Vučić i dodao:

- Podseća li vas sve to na nešto? Sećate li se hvalospeva vladi Zorana Zaeva, Prespanskom sporazumu, promenili su ime države, uradili sve i na kraju nisu uradili ništa. Molim sve ljude u ovoj zemlji koji kod naših protivnika razmišljaju o nečemu, da to imaju u vidu. Da sagledaju dobro šta je budućnost Srbije, imamo li mi svoje nacionalne interese i hoćemo li da ih štitimo. Veoma, veoma sam zabrinut i na njihovom mestu izuzetno bih vodio računa o tome šta bi to trebalo da napravimo, a ovako plašim se, da će da ispune samo ono što su obećali, a to obećanje ne daje se za ludu već za svu podršku koju su dobili u prethodnom periodu za rušenje od naroda izabrane vlasti.