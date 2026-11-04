FNC 36 donosi dve borbe za titulu: Poznati svi glavni mečevi poslednjeg spektakla u godini!

No, program neće biti rezervisan samo za šampionske borbe.

Kredit: Christopher Trim / Zuma Press / Profimedia

Čak dva šampionska pojasa biće u igri na poslednjem FNC događaju u 2026. godini. Rijeka će 19. decembra biti domaćin priredbe FNC 36, na kojoj će Jakob Nedoh i Kamil Kraska braniti titule u svojim kategorijama.

U poluteškoj diviziji Nedoh će pokušati da sačuva šampionski status u okršaju sa Tomom Brisom, dok će Kraska u velter kategoriji imati zadatak da odbrani pojas protiv Laureana Staropolija.

Biće to dva centralna duela večeri u dvorani „Mladosti“, ali program neće biti rezervisan samo za šampionske borbe.

Posebnu pažnju privući će i nastup Tiriela Luke Abramovića, jednog od najperspektivnijih regionalnih boraca, koji će pred domaćom publikom odmeriti snage sa Bartolomejem Gladkovičem.

FNC 36 zakazan je za 19. decembar i predstavljaće završni događaj organizacije u ovoj godini. Pre toga, ovog vikenda na programu je FNC 35 u Podgorici, ali je već sada jasno da će Rijeka imati dve borbe za titulu kao glavne adute završnog spektakla.

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