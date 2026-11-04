Oglasio se golman posle kobnog sudara sa preminulim fudbalerom: „Osećam ogroman bol“
Znam da će biti mnogo pitanja na koja treba odgovoriti i sa svim što dolazi suočiću se s najvećim poštovanjem, poručio je Hesus Ovono.
Golman Andore Hesus Ovono prvi put se oglasio nakon smrti napadača Tenerifea Hesusa de Migela, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u njihovom sudaru tokom utakmice španske druge lige.
Klub je u sredu objavio poruku svog fudbalera, koji je istakao da su ovo najteži dani u njegovom životu.
- Ovo su najteži dani u mom životu. Teško pronalazim reči i veoma mi je teško da prihvatim bilo šta od onoga što se dogodilo. Osećam ogroman bol zbog Hesusove smrti. Mislim na njega, njegovu porodicu i sve ljude koji su ga voleli. Znam da će biti mnogo pitanja na koja treba odgovoriti i sa svim što dolazi suočiću se s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu da razmišljam ni o čemu drugom osim o Hesusu i bolu kroz koji svi prolazimo. Počivaj u miru, Hesuse - poručio je Ovono.
Golman je nakon tragedije bio izložen uvredama i pretnjama na društvenim mrežama, zbog čega je deaktivirao svoj Instagram profil.
Tragičan sudar dogodio se u ponedeljak, 2. novembra, u nadoknadi vremena na stadionu „Eliodoro Rodrigez Lopes“. Pri rezultatu 2:2, Ovono je napustio kazneni prostor u pokušaju da zaustavi De Migela, nakon čega je došlo do kontakta. Napadač Tenerifea izgubio je svest, a medicinsko osoblje odmah je započelo reanimaciju na terenu.
Ovono je zbog prekršaja dobio direktan crveni karton, dok je utakmica prekinuta. De Miguel je hitno prevezen u bolnicu „Nuestra Senjora de Kandelarija“, gde je preminuo u utorak ujutru, uprkos naporima lekara.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Luka Jović asistent protiv Real Madrida u Ligi šampiona (VIDEO)
04. 11. 2026. u 19:44
HOD "SVETACA" PO VODI: Francuzi oduševljeni dosadašnjim izdanjem PSŽ u Evropi
04. 11. 2026. u 19:35
Miljenik "grobara" pojačao crveno-bele
04. 11. 2026. u 19:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)