Fudbal

Oglasio se golman posle kobnog sudara sa preminulim fudbalerom: „Osećam ogroman bol“

У. Ћ.

04. 11. 2026. u 22:11

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Znam da će biti mnogo pitanja na koja treba odgovoriti i sa svim što dolazi suočiću se s najvećim poštovanjem, poručio je Hesus Ovono.

Огласио се голман после кобног судара са преминулим фудбалером: „Осећам огроман бол“

Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP

Golman Andore Hesus Ovono prvi put se oglasio nakon smrti napadača Tenerifea Hesusa de Migela, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u njihovom sudaru tokom utakmice španske druge lige.

Klub je u sredu objavio poruku svog fudbalera, koji je istakao da su ovo najteži dani u njegovom životu.

- Ovo su najteži dani u mom životu. Teško pronalazim reči i veoma mi je teško da prihvatim bilo šta od onoga što se dogodilo. Osećam ogroman bol zbog Hesusove smrti. Mislim na njega, njegovu porodicu i sve ljude koji su ga voleli. Znam da će biti mnogo pitanja na koja treba odgovoriti i sa svim što dolazi suočiću se s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu da razmišljam ni o čemu drugom osim o Hesusu i bolu kroz koji svi prolazimo. Počivaj u miru, Hesuse - poručio je Ovono.

Golman je nakon tragedije bio izložen uvredama i pretnjama na društvenim mrežama, zbog čega je deaktivirao svoj Instagram profil. 

Tragičan sudar dogodio se u ponedeljak, 2. novembra, u nadoknadi vremena na stadionu „Eliodoro Rodrigez Lopes“. Pri rezultatu 2:2, Ovono je napustio kazneni prostor u pokušaju da zaustavi De Migela, nakon čega je došlo do kontakta. Napadač Tenerifea izgubio je svest, a medicinsko osoblje odmah je započelo reanimaciju na terenu.

Ovono je zbog prekršaja dobio direktan crveni karton, dok je utakmica prekinuta. De Miguel je hitno prevezen u bolnicu „Nuestra Senjora de Kandelarija“, gde je preminuo u utorak ujutru, uprkos naporima lekara.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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