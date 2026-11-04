Nikolić i prvi čovek AEK-a ušli u raspravu sa Murinjom
Kada se činilo da će utakmica biti završena bez pobednika, Federiko Valverde je u 90. minutu, odnosno u drugom minutu nadoknade, postigao pogodak za konačnih 3:2 i doneo Realu sva tri boda.
HAOS POSLE DRAME U ATINI! Nikolić i prvi čovek AEK-a ušli u raspravu sa Murinjom
Iako je Real Madrid slavio u Atini golom u samom finišu i tako stigao do pobede od 3:2, utakmicu protiv AEK-a obeležile su i scene nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Trener domaćeg tima Marko Nikolić i prvi čovek kluba Marijus Iliopulos ušli su u raspravu sa Žozeom Murinjom, pa je uzbudljiv fudbalski duel dobio i treće poluvreme.
AEK je pred svojim navijačima na stadionu „Nea Filadelfija“ pružio snažan otpor madridskom velikanu. Ekipa Marka Nikolića pokazala je da može ravnopravno da se nosi sa jednim od najvećih evropskih klubova, a Real je do pobede stigao tek u završnici susreta.
Atinjani su tokom čitavog susreta igrali hrabro, otežavali protivniku igru u svim segmentima i dugo držali rezultat u neizvesnosti. Ipak, individualni kvalitet Valverdea presudio je u trenutku kada je domaćin bio nadomak velikog rezultata.
Posle utakmice, trener Reala Žoze Murinjo nije štedeo pohvale na račun AEK-a i Marka Nikolića. Portugalac je naglasio da se njegov tim mučio zbog kvaliteta igre grčkog predstavnika.
- AEK je zaista veliki klub. Rekao sam Nikoliću i Ribalti da ću biti iskren. AEK je odigrao veoma dobru utakmicu. Mučili smo se, ali ne zato što mi nismo igrali dobro, već zato što je AEK bio sjajan. Otežali su nam igru u svim segmentima. Jović zna kako da se kreće u prostoru - izjavio je Murinjo.
Međutim, posle poslednjeg sudijskog zvižduka usledile su i tenzije. Nikolić i Murinjo razgovarali su na terenu, a njihovom susretu priključio se i prvi čovek AEK-a Marijus Iliopulos. Razgovor je prerastao u oštriju raspravu, pa je pažnja sa velikog rezultata na terenu nakratko preusmerena na dešavanja posle utakmice.
Srpski stručnjak nije krio koliko mu znače pohvale koje je dobio od jednog od najtrofejnijih trenera u istoriji fudbala. U razgovoru za „Magenta TV“ istakao je da je ponosan na izdanje svoje ekipe i podršku navijača, ali da ostaje žal zbog poraza u poslednjim trenucima.
- Veoma je lepo kada Žoze, jedan od najvećih trenera u istoriji fudbala, izgovara tako lepe reči. To mi mnogo znači i zahvaljujem mu se. Imam dva snažna osećanja — ponosan sam i tužan. Ponosan sam na sliku koju su naši navijači poslali i na to što smo odigrali fantastičnu utakmicu, ali sam tužan jer smo primili nesrećan gol na samom kraju - poručio je Nikolić.
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