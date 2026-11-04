Murinjo se provukao protiv Nikolića! Golčina Valverdea u nadoknadi srušila AEK, asistencija Jovića (VIDEO)

Malo je nedostajalo ekipi iz grčke prestonice da dođe makar do jednog boda, ali je urugvajski vezista imao drugačije planove.

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Fudbaleri AEK-a bili su nadomak velikog rezultata protiv Real Madrida, ali je ekipa Marka Nikolića u završnici ostala bez ijednog boda.

Atinjani su dva puta imali prednost, poslednji put do 78. minuta, da bi Madriđani u nadoknadi vremena stigli do potpunog preokreta i pobede od 3:2.

Junak za tim Žozea Murinja bio je Federiko Valverde, koji je u 92. minutu iskoristio asistenciju Brahima Dijaza i zadao bolan udarac domaćinu, i to fantastičnim golom sa preko 20 metara. Obojica su u igru ušla sa klupe, a njihova saradnja donela je Realu sva tri boda.

AEK je sjajno otvorio utakmicu i poveo već u 12. minutu.

Abubakari Koita zatresao je mrežu posle dodavanja Luke Jovića, ali je Real ubrzo preuzeo inicijativu.

Džudu Belingemu je u 28. minutu poništen pogodak zbog ofsajda, no samo četiri minuta kasnije Madriđani su ipak stigli do izjednačenja.

Strelac je bio upravo Belingem, kojem je asistirao Mark Kukurelja.

Domaći su odbili da se predaju i u 75. minutu ponovo poveli. Koita je ovoga puta bio u ulozi asistenta, a prednost AEK-u doneo je Stavros Pilios.

Ipak, slavlje u Atini nije dugo trajalo – već tri minuta kasnije Kilijan Mbape je, na dodavanje Damfrisa, pogodio za 2:2.

Kada se činilo da će ekipe podeliti bodove, usledio je završni udarac gostiju. Brahim Dijaz je pronašao Valverdea, a urugvajski fudbaler u drugom minutu nadoknade kompletirao preokret i ostavio AEK bez nagrade za veoma dobru partiju.

Grčki predstavnik je tako ostao na tri osvojena boda i trenutno je na 30. mestu. Na drugoj strani, "kraljevi" su na maksimalnom učinku u drže drugo mesto.

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