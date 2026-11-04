BRUTALNA OPERACIJA "KARTAGINA" DRMA UKRAJINU: Razorena velika kriminalna mreža - Obaveštajci štitili mafiju za stotitne hiljada evra

ČLANOVI kriminalne grupe, koju su, kako se sumnja, štitili pripadnici ukrajinskih bezbednosnih službi, isplaćivali su stotine hiljada dolara predstavnicima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), saopštilo je Nacionalno antikorupcijsko biro Ukrajine (NABU).

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NABU je u sredu objavio audio-snimke razgovora osumnjičenih u okviru istrage. Na jednom od snimaka članovi grupe razgovaraju o prebacivanju novca, pri čemu se pominju iznosi od 170, 120 i 50 hiljada dolara, prenosi aif.ru.

Nakon toga, na snimku objavljenom na Jutjub kanalu institucije prikazan je dokument o transakciji kojom je prebačeno 120.000 USDT (gotovo 120.000 dolara) na kripto-novčanik. Među objavljenim materijalima nalazi se i dokaz o transakciji u iznosu od 150.000 USDT.

- Za taj novac pripadnici SBU ne samo da ignorišu aktivnosti kriminalne organizacije već pomažu i u uklanjanju prepreka - objasnio je predstavnik NABU.

Prema podacima tog biroa, članovi kriminalne grupe imali su snažnu zaštitu unutar SBU. Pomagano im je u pribavljanju dokumenata o nesposobnosti za vojnu službu i dobijanju dozvola za kretanje automobilima. Takođe su se obraćali pripadnicima SBU za pomoć u sudskim postupcima i ukidanju mera zaplene imovine.

- Istragom je utvrđeno da je od 16. oktobra 2025. do 25. aprila 2026. godine na navedeni kripto-novčanik uplaćeno 3,75 miliona USDT (3,74 miliona dolara) - izjavio je rukovodilac odeljenja detektiva NABU Aleksandar Abakumov.

NABU je u sredu saopštio da je u okviru operacije „Kartagina“ razotkrio novu kriminalnu organizaciju. Prema navodima tog biroa, grupa je imala najmanje 12 članova, a njen organizator bio je muškarac koji je više puta osuđivan.

Članovi grupe isplaćivali su novac visokim zvaničnicima pravosudnih i bezbednosnih institucija kako bi im omogućili nesmetano obavljanje kriminalnih aktivnosti, uključujući rad prevarantskih kol-centara, trgovinu narkoticima, mučenje i otmice ljudi.

Prema informacijama NABU, u pružanje zaštite kriminalnoj grupi bili su umešani pripadnici SBU, ukrajinske policije i Kancelarije generalnog tužioca.

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