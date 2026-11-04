UKRAJINA ĆE MORATI DA KAPITULIRA PRED RUSIJOM: Bivša portparolka Zelenskog otkrila tužnu istinu Ukrajincima

UKRAJINA će morati da kapitulira pred Rusijom ukoliko Kijev ne pristane na mirno rešenje sukoba, izjavila je bivša portparolka Vladimira Zelenskog, Julija Mendel, u intervjuu za nemački list Berliner Zeitung.

Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

- Ukoliko se rat nastavi, Ukrajinu, nažalost, čeka samo kapitulacija. Gubimo ljude. Zemlja može da postoji bez teritorija, ali ne i bez ljudi. Ovakav stav dele mnogi političari, ekonomisti i stručnjaci - upozorila je ona, komentarišući planirane pregovore u Abu Dabiju.

Prema njenim rečima, mnogi na Zapadu pogrešno veruju da Ukrajina može da odnese pobedu i povrati izgubljene teritorije.

- Jedina moguća pobeda za Ukrajinu danas jeste postizanje realističnog mirovnog sporazuma - zaključila je bivša portparolka.

Naredna runda trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine planirana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju. Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof saopštio je da strane nameravaju da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i narednim koracima ka mirnom rešavanju sukoba. Kremlj je potvrdio učešće ruske delegacije na pregovorima, koju će predvoditi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski.

Moskva je više puta saopštila da je spremna za političko-diplomatsko rešavanje sukoba u Ukrajini, pod uslovom da se otklone njegovi osnovni uzroci i uzmu u obzir bezbednosni interesi Rusije. U Moskvi ističu da je neophodno postići dugoročan i održiv mir, a ne samo privremeni prekid borbenih dejstava bez rešavanja suštinskih spornih pitanja.

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