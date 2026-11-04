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KROZ "OPIJATE" OPEVALA BOLNU STRANU LJUBAVI: Kaja Ostojić novom pesmom otvorila pitanje zavisnosti i toksičnih odnosa (FOTO)

Dušan Cakić

04. 11. 2026. u 23:32 >> 23:32

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POP zvezda Katarina Ostojić Kaja objavila je novu pesmu „Opijati“, drugu numeru sa svog drugog studijskog albuma „Priče za laku noć“.

КРОЗ ОПИЈАТЕ ОПЕВАЛА БОЛНУ СТРАНУ ЉУБАВИ: Каја Остојић новом песмом отворила питање зависности и токсичних односа (ФОТО)

Foto: Vladimir Đurić

Nakon pesme „Košmari“, kojom je najavila ovaj muzički projekat, pevačica je predstavila još jednu kompoziciju koja se bavi nešto težim životnim temama.

Foto: Vladimir Đurić

Ovoga puta Kaja peva o toksičnom ljubavnom odnosu u kojem zavisnost jednog partnera ostavlja posledice na drugu stranu. Iako naslov može da navede na drugačije zaključke, pevačica ističe da pesma nema za cilj da promoviše narkotike, već da ukaže na problem zavisnosti i bol koji ona donosi.

- Numera „Opijati“ ne promoviše narkotike! Naprotiv! Ona zapravo opisuje toksičan odnos između žene koja pati i muškarca koji ima problem sa zavisnošću, odnosno opijatima – poručila je Kaja za „Večernje novosti“.

Album „Priče za laku noć“ zamišljen je kao muzička celina koja kroz različite pesme donosi priče, osećanja i stanja koja se često javljaju kada se svetla ugase. Kaja je u stvaranju ovog projekta učestvovala u potpunosti, a novi materijal smatra jednim od najličnijih i najiskrenijih u dosadašnjoj karijeri.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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