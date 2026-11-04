"PREŽIVEĆEMO ZIMU, A ONDA STIŽE PROLEĆE:" Vučić, Mali i Vučićević objavili sliku

SREDNjOŠKOLCI i studenti danas su ponovo organizovali blokade i proteste u više francuskih gradova, među kojima su Pariz, Ren, Marsej i Tuluz, a policija je intervenisala kako bi deblokirala pojedine škole, dok je troje učenika privedeno u Nantu u okviru istrage o požaru koji je izbio u srednjoj školi "Nelson Mandela" 1. oktobra.