"PREŽIVEĆEMO ZIMU, A ONDA STIŽE PROLEĆE:" Vučić, Mali i Vučićević objavili sliku
LIDER opozicije, Aleksandr Vučić, zajedno sa Sinišom Malim i Draganom J. Vučićevićem poručio je da stiže proleće!
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Pada kiša… Preživećemo zimu, a onda stiže proleće. Pobediće Srbija!
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