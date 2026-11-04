Politika

"PREŽIVEĆEMO ZIMU, A ONDA STIŽE PROLEĆE:" Vučić, Mali i Vučićević objavili sliku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 22:44

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LIDER opozicije, Aleksandr Vučić, zajedno sa Sinišom Malim i Draganom J. Vučićevićem poručio je da stiže proleće!

ПРЕЖИВЕЋЕМО ЗИМУ, А ОНДА СТИЖЕ ПРОЛЕЋЕ: Вучић, Мали и Вучићевић објавили слику

Printskrin

On je na svom Instagram nalogu napisao: 

Pada kiša… Preživećemo zimu, a onda stiže proleće. Pobediće Srbija!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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