Politika

SUTRA U 11 ČASOVA: Vučić uživo na TikToku i Fejsbuku

В.Н.

04. 11. 2026. u 22:45

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić će se sutra u 11 časova obratiti građanima uživo na Fejsbuku i Tiktoku.

СУТРА У 11 ЧАСОВА: Вучић уживо на ТикТоку и Фејсбуку

Foto: Printscreen

- Sutra u 11:00 - vidimo se uživo na Fejsbuku i Tiktoku! Saznajte prvi ekskluzivne vesti za građane Srbije- navodi se u objavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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