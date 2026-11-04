SUTRA U 11 ČASOVA: Vučić uživo na TikToku i Fejsbuku
LIDER opozicije Aleksandar Vučić će se sutra u 11 časova obratiti građanima uživo na Fejsbuku i Tiktoku.
- Sutra u 11:00 - vidimo se uživo na Fejsbuku i Tiktoku! Saznajte prvi ekskluzivne vesti za građane Srbije- navodi se u objavi.
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