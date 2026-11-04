Mitrović ponovo trese mreže! Najbolji strelac u istoriji Srbije obradovao i Paunovića (VIDEO)

Srpski napadač se poslednji put u strelce upisao 23. aprila ove godine.

FOTO: Noushad Variyattiyakkal / / Sipa Press / Profimedia

Srpski napadač Aleksandar Mitrović postigao je prvi gol u novoj sezoni i najavio povratak u prepoznatljivu golgetersku formu.

Momak iz Smedereva zatresao je mrežu Al Nahde u 78. minutu utakmice Azijske Lige šampiona 2, čime je iskoristio priliku koju je dobio u startnoj postavi Visentea Morena. U pobedi svoje Al Vahde od 2:0, najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije odigrao je svih 90 minuta.

Mitrović je na početku sezone imao ograničenu minutažu, pošto je zbog duže pauze usled povrede na prve tri utakmice odigrao ukupno 43 minuta. Ovoga puta trener mu je ukazao poverenje od prvog minuta, a iskusni napadač uzvratio je pogotkom u završnici susreta.

Akciju je započeo Rodžer Gedeš, koji je preciznim dodavanjem u prostor pronašao Mitrovića. Srpski reprezentativac se našao u dobroj poziciji i mirnom završnicom savladao golmana Al Nahde i doneo prednost svom timu. U nastavku je upravo Gedeš pogotkom postavio konačan rezultat.

Mitrović delivers 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 📌 #ACLTwo | #RYNvALN https://t.co/5dqd5vfRpZ — #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) November 4, 2026

Povratak Mitrovića među strelce predstavlja ohrabrujuću vest i za selektora Srbije Veljka Paunovića, koji ga je uvrstio na spisak igrača za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Nemačke i Grčke.

Konkurenciju u nacionalnom timu čine Mihajlo Cvetković, Dušan Vlahović i Luka Jović, pa ostaje da se vidi kakvu će ulogu Mitrović imati u narednim utakmicama.

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