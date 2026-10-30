Evo gde možete da gledate TV prenos meča Žalgiris - Partizan

Crno-beli večeras gostuju u Kaunasu.

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Košarkaši Partizana imaće jako težak zadatak u 9. kolu Evrolige, pošto idu na noge neugodnom Žalgirisu, koji se tokom leta ozbiljno pojačao i jedan je od kandidata za plasman u plej-of. Ekipa Đoana Penjaroje nije imala dobru uvertiru pred odlazak u Litvaniju, jer je u sredu veče šokantno poražena u Lionu od Asvela (82:75).

Imali su Beograđani praktično dobijenu utakmicu, prednost od 11 poena na pet minuta pre kraja meča, a onda su stali i sve prosuli. Domaćin je napravio seriju od 15:0 i slavio, pa je "parni valjak" sada na učinku 4-4. Isti skor ima i tim Tomasa Masijulisa, koji je u prethodnoj rundi ubedljivo savladao Virtus u Bolonji (91:74) i u dobrom raspoloženju očekuje ovaj duel.

Ipak, "zelenima" će i te kako nedostajati glavni organizator igre Najdžel Vilijams Gos, koji se nedavno povredio, pa je dovedena zamena u vidu Kinana Evansa. S druge strane, crno-beli su i dalje bez kapitena Vanje Marinkovića i povređenih Dereka Vilisa i Tonje Džekirija.

Utakmica u dvorani "Žalgiris arena" počinje večeras u 19.00, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.

Kada je reč o tradiciji, poslednja dva puta je Partizan poražen u Kaunasu, a pre toga je vezao dve pobede - u februaru, pa u decembru 2023. godine, obe pod komandom čuvenog trenera Željka Obradovića.

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