Poznati MMA borac na sudu zbog optužbi za seksualno nasilje: Pevačica ga tereti za incident u šumi

Slučaj je iz 2016. godine

Foto: Instagram/makwanufc

Poznati MMA borac Makvan Amirkani našao se pred sudom u Finskoj zbog optužbi za seksualno nasilje nad pevačicom Mirom Luoti, članicom popularne grupe PMMP. Suđenje je počelo u ponedeljak, 26. oktobra, a slučaj se odnosi na navodni incident tokom snimanja televizijskog programa u leto 2016. godine.

Prema navodima tužilaštva, sporni događaj odigrao se tokom snimanja rijaliti emisije „Julkkisselviytyjät“, u kojoj su poznate ličnosti boravile u prirodi, uz ograničene mogućnosti kontakta sa spoljnim svetom. Luoti i Amirkani bili su deo istog para, a tokom snimanja noć su proveli u improvizovanom skloništu u šumi u oblasti Nuuksio, nedaleko od Espoa.

Tužilaštvo tvrdi da je Amirkani tokom te noći primorao pevačicu na seksualni čin, koristeći silu i njeno navodno stanje straha i šoka. Prema optužnici, Luoti je uspela da se udalji od njega i pobegne u šumu.

Amirkani je negirao krivicu, a njegov branilac osporio je verziju događaja koju iznosi druga strana. Odbrana je, između ostalog, ukazivala na snimke nastale tokom televizijskog projekta, za koje smatra da dovode u pitanje tvrdnje pevačice. Branilac je izneo i stav da je slučaj ponovo dospeo u javnost u vreme promocije dokumentarnog filma o grupi PMMP.

Tužilaštvo, sa druge strane, traži da MMA borac bude kažnjen sa približno godinu i po dana uslovnog zatvora.

Luoti je ranije govorila o traumatičnom iskustvu u dokumentarcu posvećenom grupi PMMP, ne navodeći u početku ime osobe na koju su se njene tvrdnje odnosile. Nakon što su mediji povezali priču sa Amirkanijem, slučaj je dobio veliku pažnju javnosti.

Pevačica je pred sudom poručila da više nema razloga da oseća stid ili strah.

- Stid mora da promeni stranu. Nemam više razloga da se stidim niti da se plašim – preneli su finski mediji njene reči.

Amirkani je, pre ulaska u sudnicu, optužbe kratko prokomentarisao rečima da su mu optužbe „smešne“.

Amirkani je poznat po nastupima u MMA organizacijama, uključujući UFC, gde se takmičio u perolakoj kategoriji. U Finskoj je godinama jedno od prepoznatljivih imena borilačkog sporta