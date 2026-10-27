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Umro olimpijski šampion i čovek koji je postavio čak 63 svetska rekorda

M.M.

27. 10. 2026. u 12:23 >> 12:34

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Tužne vesti stižu iz Rusije

Умро олимпијски шампион и човек који је поставио чак 63 светска рекорда

FOTO: Depositphotos/deposit123

Legendarni sovjetski dizač tegova, olimpijski šampion iz 1976. godine i višestruki svetski rekorder David Rigert preminuo je u 79. godini nakon duge bolesti, saopštio je Savez za dizanje tegova Rusije.

Rigert je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine, a u svojoj bogatoj karijeri šest puta je bio svetski i devet puta evropski šampion.

Tokom karijere postavio je čak 63 svetska rekorda i 64 rekorda Sovjetskog Saveza, čime je postao jedan od najuspešnijih i najdominantnijih sportista u istoriji ove discipline.

Rođen je 12. marta 1947. godine u selu Nagornoje u Kazahstanskoj SSR, a sportsku karijeru gradio je pod mentorstvom proslavljenog trenera i olimpijskog pobednika Rudolfa Pljukfeldera.

Nakon povlačenja sa takmičenja, Rigert je radio kao selektor reprezentacije SSSR-a (od 1985. do 1987. godine), a kasnije je predvodio i selekciju Rusije, uključujući nastup na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine.

U Kuću slavnih Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF) primljen je 1999. godine.

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