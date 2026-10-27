Umro olimpijski šampion i čovek koji je postavio čak 63 svetska rekorda
Tužne vesti stižu iz Rusije
Legendarni sovjetski dizač tegova, olimpijski šampion iz 1976. godine i višestruki svetski rekorder David Rigert preminuo je u 79. godini nakon duge bolesti, saopštio je Savez za dizanje tegova Rusije.
Rigert je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine, a u svojoj bogatoj karijeri šest puta je bio svetski i devet puta evropski šampion.
Tokom karijere postavio je čak 63 svetska rekorda i 64 rekorda Sovjetskog Saveza, čime je postao jedan od najuspešnijih i najdominantnijih sportista u istoriji ove discipline.
Rođen je 12. marta 1947. godine u selu Nagornoje u Kazahstanskoj SSR, a sportsku karijeru gradio je pod mentorstvom proslavljenog trenera i olimpijskog pobednika Rudolfa Pljukfeldera.
Nakon povlačenja sa takmičenja, Rigert je radio kao selektor reprezentacije SSSR-a (od 1985. do 1987. godine), a kasnije je predvodio i selekciju Rusije, uključujući nastup na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine.
U Kuću slavnih Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF) primljen je 1999. godine.
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