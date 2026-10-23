Otvoren Regionalni bokserski centar u Zaječaru

Na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru danas je otvoren Regionalni bokserski centar, saopštio je Srpski bokserski savez (SBS).

FOTO: SBS/Marko Marković

Otvaranjem Regionalnog bokserskog centra na stadionu "Kraljevica" stvaraju se temelji za razvoj novih šampiona, dostupniji sport za decu i snažniju boksersku scenu u istočnoj Srbiji, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da otvaranje centra predstavlja važan korak u decentralizaciji sporta i stvaranju ravnopravnijih uslova za bavljenje boksom, bez obzira na to iz kog dela Srbije mladi sportisti dolaze.

"Posebna vrednost ovog projekta jeste činjenica da će najmlađi Zaječarci imati priliku da potpuno besplatno treniraju boks. Na taj način sport postaje dostupniji deci i mladima, a lokalna zajednica dobija prostor u kojem se podstiču zdrav način života, disciplina, odgovornost, samopouzdanje i poštovanje", dodaju iz SBS.

Predsednik SBS Nenad Borovčanin istakao je da je otvaranje regionalnih centara deo šireg nastojanja da se obezbede kvalitetni uslovi za rad u svim delovima zemlje, uz podršku Vlade Srbije i saradnju sa lokalnim samoupravama i bokserskim klubovima.

"Naš cilj je da boks razvijamo u celoj Srbiji, a ne samo u najvećim gradovima. Želimo da svako dete koje voli ovaj sport dobije priliku da trenira, napreduje i jednog dana predstavlja svoju zemlju. Otvaranjem Regionalnog bokserskog centra u Zaječaru stvaramo upravo takve uslove. Posebno nam je važno što će deca iz Zaječara moći besplatno da treniraju, jer ulaganje u sport znači ulaganje u zdravlje, vaspitanje i budućnost mladih. Verujemo da će iz ovog centra izaći novi talenti i budući šampioni srpskog boksa", poručio je Borovčanin.

Član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu Jugoslav Petrović naglasio je da otvaranje centra ima veliki značaj za Zaječar i čitavu istočnu Srbiju, jer će mladim sportistima omogućiti kvalitetnije uslove za rad, a gradu doneti dodatnu afirmaciju kao važnom sportskom centru.

"Zahvaljujem Srpskom bokserskom savezu i predsedniku Borovčaninu što su u Bokserskom klubu Timok i gradu Zaječaru prepoznali pouzdane partnere za realizaciju ovog projekta. Regionalni centar predstavlja veliku priliku za naše mlade sportiste, razvoj bokserskog sporta i popularizaciju fizičke aktivnosti među decom. Želimo da Zaječar bude grad u kojem mladi imaju prostor, podršku i uslove da razvijaju svoje talente", izjavio je Petrović.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i Adnan Bajramović, predsednik Nadzornog odbora Srpskog bokserskog saveza, kao i predstavnici bokserske zajednice, treneri i mladi sportisti.



