Mekgregor otkrio tajnu svog uspeha: "Nisam talentovan..."
Irska MMA zvezda Konor Mekgregor oglasio se na društvenim mrežama i otkrio šta smatra ključem svog uspeha u UFC-u
Mekgregor je istakao da su iza velikih pobeda stajali svakodnevni rad, odricanje i upornost.
Irac se trenutno oporavlja od povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, zbog koje je morao da prekine meč protiv Maksa Holoveja. Holovej je na kraju proglašen pobednikom, dok je Irac posle povrede podvrgnut operaciji.
Dok se oporavlja, Mekgregor je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde se nedavno osvrnuo na svoju karijeru i objasnio zašto veruje da je stigao do vrha.
– Nisam talentovan. Opsednut sam. Ljudi vide izlaske u oktagon i nokaute. Ne vide rad, rana jutra, prepreke i odluku da se pojaviš čak i kada bi bilo lakše odustati. Nisam čekao da se osetim spremnim. Odlučio sam da postanem spreman. Verujte u sebe. Radite. Budite opsednuti – poručio je Mekgregor.
Nekoliko dana ranije, Irac je govorio i o značaju porodice u svojoj karijeri, naglasivši da uspeh ne meri samo ostvarenim ciljevima već i odnosom prema ljudima koje voli.
– Imam svoje ciljeve, ali ovo radim i zbog ljudi koje volim. Želim da to osete kroz način na koji sam prisutan u njihovim životima, a ne samo kroz ono što postignem. Posvetite svojim bližnjima vreme i pažnju. Uradite nešto što će im ulepšati dan – napisao je Mekgregor.
Za sada nema zvanične potvrde kada bi mogao ponovo da uđe u oktagon, ali se očekuje da bi povratak mogao da usledi 2027. godine. Prema ranijim najavama, Irac bi tada mogao da odradi poslednju borbu pod okriljem UFC-a, pre nego što se okrene drugom profesionalnom putu.
Preporučujemo
Ana Ivanović otkrila sa kim je provela odmor u Italiji
21. 10. 2026. u 07:07
Srpski sudija otišao da zavede red u Turskoj!
21. 10. 2026. u 06:19
Nikola Jokić u neverici! NBA liga samo što je počela desilo se ovo
21. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)