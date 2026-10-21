Mekgregor otkrio tajnu svog uspeha: "Nisam talentovan..."

Irska MMA zvezda Konor Mekgregor oglasio se na društvenim mrežama i otkrio šta smatra ključem svog uspeha u UFC-u

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mekgregor je istakao da su iza velikih pobeda stajali svakodnevni rad, odricanje i upornost.

Irac se trenutno oporavlja od povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, zbog koje je morao da prekine meč protiv Maksa Holoveja. Holovej je na kraju proglašen pobednikom, dok je Irac posle povrede podvrgnut operaciji.

Dok se oporavlja, Mekgregor je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde se nedavno osvrnuo na svoju karijeru i objasnio zašto veruje da je stigao do vrha.

– Nisam talentovan. Opsednut sam. Ljudi vide izlaske u oktagon i nokaute. Ne vide rad, rana jutra, prepreke i odluku da se pojaviš čak i kada bi bilo lakše odustati. Nisam čekao da se osetim spremnim. Odlučio sam da postanem spreman. Verujte u sebe. Radite. Budite opsednuti – poručio je Mekgregor.

I’m not talented. I’m obsessed. They see the walkouts and the knockouts. They don’t see the work — the early mornings, the setbacks, the decision to show up when quitting would have been easier. I didn’t wait to feel ready. I decided to become ready. Back yourself. Do the work. Be obsessed. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 17, 2026

Nekoliko dana ranije, Irac je govorio i o značaju porodice u svojoj karijeri, naglasivši da uspeh ne meri samo ostvarenim ciljevima već i odnosom prema ljudima koje voli.

– Imam svoje ciljeve, ali ovo radim i zbog ljudi koje volim. Želim da to osete kroz način na koji sam prisutan u njihovim životima, a ne samo kroz ono što postignem. Posvetite svojim bližnjima vreme i pažnju. Uradite nešto što će im ulepšati dan – napisao je Mekgregor.

Za sada nema zvanične potvrde kada bi mogao ponovo da uđe u oktagon, ali se očekuje da bi povratak mogao da usledi 2027. godine. Prema ranijim najavama, Irac bi tada mogao da odradi poslednju borbu pod okriljem UFC-a, pre nego što se okrene drugom profesionalnom putu.