Košarka

Penjaroja doneo loše vesti pred put u Istanbul: Bez Amerikanca na Fener?

У. Ћ.

14. 10. 2026. u 15:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Očekujem još jednu veoma tešku utakmicu, to je jedan od najboljih timova u Evroligi, poručio je trener Partizana.

Пењароја донео лоше вести пред пут у Истанбул: Без Американца на Фенер?

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nemaju košarkaši Partizana mnogo vremena za odmor. Samo dva dana posle utakmice i poraza od Panatinaikosa (72:55) u krcatoj Beogradskoj areni, crno-bele čeka još jedan izuzetno težak izazov. 

U četvrtak "parni valjak" od 19.45 gostuje u Istanbulu ekipi Fenerbahčea, a pred put u najveći turski grad očekivanja o utakmici izneo je trener Đoan Penjaroja.

- Očekujem još jednu veoma tešku utakmicu, to je jedan od najboljih timova u Evroligi, kandidat za Fajnal-for. Imaju iskusne, velike igrače, kao i trenera.. Moramo da odigramo dobro, čeka nas veoma težak meč.

Govorio je Španac i o zdravstvenom biltenu i otkrio da je Lamar Stivens upitan za put.

- Lamar ima stomačnih problema i pod znakom pitanja je za put - zabrinuo je Španac.

Utakmice crno-belih obeležili su loši procenti šuta.

- Jasno je da smo u prošle dve utakmice imali loše procente, posebno za tri poena. Igramo protiv velikih timova i ne postižemo trojke kad smo sami, teško je tako pobediti. Ipak, već sutra možemo to da promenimo.

Što se pojačanja tiče, bio je kratak.

- Nemam novosti, nije pitanje za mene.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"