Penjaroja doneo loše vesti pred put u Istanbul: Bez Amerikanca na Fener?

Očekujem još jednu veoma tešku utakmicu, to je jedan od najboljih timova u Evroligi, poručio je trener Partizana.

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Nemaju košarkaši Partizana mnogo vremena za odmor. Samo dva dana posle utakmice i poraza od Panatinaikosa (72:55) u krcatoj Beogradskoj areni, crno-bele čeka još jedan izuzetno težak izazov.

U četvrtak "parni valjak" od 19.45 gostuje u Istanbulu ekipi Fenerbahčea, a pred put u najveći turski grad očekivanja o utakmici izneo je trener Đoan Penjaroja.

- Očekujem još jednu veoma tešku utakmicu, to je jedan od najboljih timova u Evroligi, kandidat za Fajnal-for. Imaju iskusne, velike igrače, kao i trenera.. Moramo da odigramo dobro, čeka nas veoma težak meč.

Govorio je Španac i o zdravstvenom biltenu i otkrio da je Lamar Stivens upitan za put.

- Lamar ima stomačnih problema i pod znakom pitanja je za put - zabrinuo je Španac.

Utakmice crno-belih obeležili su loši procenti šuta.

- Jasno je da smo u prošle dve utakmice imali loše procente, posebno za tri poena. Igramo protiv velikih timova i ne postižemo trojke kad smo sami, teško je tako pobediti. Ipak, već sutra možemo to da promenimo.

Što se pojačanja tiče, bio je kratak.

- Nemam novosti, nije pitanje za mene.