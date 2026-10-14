IZDAVAČKA SCENA U SRBIJI BELEŽI PAD: Ova oblast je ubedljivo na vrhu

U REPUBLICI Srbiji 2025. godine objavljeno je 11.566 naslova knjiga i brošura, što predstavlja smanjenje od 10,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

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Najveći broj knjiga i brošura objavljen je u oblasti lingvistike, filologije i književnosti (46,2%) i u oblasti društvenih nauka (25), pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Najmanji broj izdatih naslova nalazi se u oblasti prirodnih nauka (2,6%), religije, teologije (2,8%), filozofije, psihologije (3,2%), kao i u oblasti arheologije, geografije, biografije, istorije (3,4%).

Kako navodi RZS, podaci o izdavačkoj delatnosti i štampi u Republici Srbiji u 2025. godini rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja "Godišnji statistički izveštaj za knjige i brošure".

- Cilj ovog istraživanja jeste prikupljanje podataka o objavljenim neperiodičnim publikacijama izdatim u našoj zemlji i stavljenim na raspolaganje javnosti, a prema najvažnijim bibliografskim obeležjima na osnovu kojih je moguće proučavanje pojava i tokova u izdavačkoj delatnosti i štampi - ukazuje se.

(Direktno)