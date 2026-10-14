Evroliga je maraton! Iz Partizana grme pred Fener: "Dobre stvari će se desiti"
Crno-beli sutra gostuju u Istanbulu u okviru šestog kola Evrolige.
Nemaju košarkaši Partizana mnogo vremena za odmor. Samo dva dana posle utakmice i poraza od Panatinaikosa (72:55) u krcatoj Beogradskoj areni, crno-bele čeka još jedan izuzetno težak izazov.
U četvrtak "parni valjak" od 19.45 gostuje u Istanbulu ekipi Fenerbahčea, a očekivanja pred meč izneli su plejmejker Alesandro Pajola i centar Kevarijus Hejs.
- Imamo sve što je potrebno da pobedimo u Istanbulu. Naravno, radi se o jednom od najboljih timova u Evroligi, veoma iskusnoj i talentovanoj, vođenom dobrim trenerom. To je jedno od najtežih gostovanja, ali imamo sve što je potrebno da odigramo dobru utakmicu. Želimo da damo sve od sebe i da odgovorimo na jučerašnji poraz, pa ćemo na kraju videti rezultat na semaforu - počeo je Pajola.
Naveo je Italijan da je raspored takmičenja težak, ali da pruža priliku da se ekipa vrati na pobednički kolosek.
- Naravno da smo svi tužni zbog prošle utakmice protiv Panatinaikosa. Očekuje nas izuzetno teško gostovanje, ali imamo priliku da ostvarimo veliku pobedu. Moramo da naučimo lekcije iz poslednje utakmice i da se odmorimo za sutrašnji meč.
Ističe da je Evroliga dugo takmičenje u kojem se pozicija na tabeli često menja.
- Imamo iskusne igrače, kao i stručni štab. Znamo da je Evroliga maraton, a ne sprint. Posle prve tri pobede ništa nije bilo gotovo za nas, nismo osvojili ništa. Evroliga je takva, uvek možete i gore i dole, a mi treba da nastavimo da igramo i verujemo jedan drugome, treneru i stručnom štabu. Ovo je veoma dugačak maraton i imamo šansu da napredujemo.
Pajola je istakao da "crno-belima" nije lako zbog velikog broja povreda sa kojim se tim suočava.
- Volimo da se borimo sa izazovima. Mislim da to rade dobri timovi, uvek nalaze razloge i motivaciju da pređu svoje granice. Nedostaje nam nekoliko igrača, nismo još u punoj formi, ali tu smo da se borimo i damo sve od sebe u svakom meču. Cilj nam je da našu unapredimo igru, hemiju i borimo se za pobede - zaključio je Pajola.
Košarkaš Partizana Kevarijus Hejs rekao je da ekipa nastavlja dalje posle poraza od Panatinaikosa.
- U ovoj igri se stvari dešavaju veoma brzo, imali smo loše šutersko veče i delovalo je kao da smo odigrali lošije nego što je trebalo. Ali sutra nas čeka nova utakmica, tako da odradimo trening šuta kao danas i nastavljamo napred. Imali smo utakmice gde smo šutirali veoma dobro i mislim da poslednja dva meča nisu pokazala naše pravo lice. Verujem da ćemo kako sezona odmiče vratiti naš ritam i biti tamo gde treba da budemo.
On je dodao da igrači Partizana moraju da veruju u sebe i da nastave naporno da rade na treninzima.
- Važno je da shvate da će igrati mnogo bolje kada imaju ljude koji veruju u njih. Vidimo koliko naporno svi rade i kako na treningu ubacuju po sto i više šuteva, tako da je savet samo da nastave da šutiraju i doći će na svoje. Samo neka zadrže samopouzdanje i dobre stvari će se desiti.
Partizan se nalazi na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i dva poraza, dok je Fenerbahče na trećoj poziciji sa učinkom 4-1.
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