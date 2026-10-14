DEVOJKA (23) I MAJKA PALE SA ZGRADE: Jeziva nesreća u Novom Pazaru
U ULICI AVNOJ-a u Novom Pazaru dogodila se teška tragedija kada je devojka L. C. (23), pala s nove lučne zgrade.
Prema informacijama portala, njena majka potom je pala za njom.
Devojka je zadobila teške povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je na bolničko zbrinjavanje.
Majka je, prema prvim informacijama s mesta događaja, prošla s lakšim povredama, prenosi Sandžak Danas.
Stepen povreda i zdravstveno stanje obe osobe zasad nisu zvanično potvrđeni.
Na terenu su intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, a naknadno su stigli i vatrogasci.
Posebnu prisebnost pokazali su građani koji su odmah pritekli u pomoć.
Prema svedočenju dostavljenom redakciji, postavili su vozilo ispod pasaža lučne zgrade, a nekoliko njih popelo se na njega kako bi povređenu ženu pažljivo spustili i omogućili ekipi Hitne pomoći da je preuzme.
Njihova brza reakcija i zajednički napor pomogli su da se povređenoj pruži pomoć u trenucima dok se čekao dolazak ostalih službi. Okolnosti pada devojke i majke još nisu razjašnjene.
Informacije s terena su preliminarne, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih.
(Telegraf)
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