Zločin

DEVOJKA (23) I MAJKA PALE SA ZGRADE: Jeziva nesreća u Novom Pazaru

В.Н.

14. 10. 2026. u 17:52

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U ULICI AVNOJ-a u Novom Pazaru dogodila se teška tragedija kada je devojka L. C. (23), pala s nove lučne zgrade.

ДЕВОЈКА (23) И МАЈКА ПАЛЕ СА ЗГРАДЕ: Језива несрећа у Новом Пазару

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Prema informacijama portala, njena majka potom je pala za njom.

Devojka je zadobila teške povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je na bolničko zbrinjavanje.

Majka je, prema prvim informacijama s mesta događaja, prošla s lakšim povredama, prenosi Sandžak Danas.

Stepen povreda i zdravstveno stanje obe osobe zasad nisu zvanično potvrđeni.

Na terenu su intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, a naknadno su stigli i vatrogasci.

Posebnu prisebnost pokazali su građani koji su odmah pritekli u pomoć.

Prema svedočenju dostavljenom redakciji, postavili su vozilo ispod pasaža lučne zgrade, a nekoliko njih popelo se na njega kako bi povređenu ženu pažljivo spustili i omogućili ekipi Hitne pomoći da je preuzme.

Njihova brza reakcija i zajednički napor pomogli su da se povređenoj pruži pomoć u trenucima dok se čekao dolazak ostalih službi. Okolnosti pada devojke i majke još nisu razjašnjene.

Informacije s terena su preliminarne, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih.

(Telegraf)

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