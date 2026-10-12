Boli glava od nula: Dres Majkla DŽordana prodat po paprenoj ceni! Evo ko je srećni vlasnik!

Legendarni broj 23 završio kod ovog srećnika.

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Legendarni Majkl Džordan predvodio je sa brojem 23 Čikago Bulse do najvećih uspeha ovog tima.

Osvojili su "bikovi" brojne šampionske pehare u nizu, a "leteći Džordan" u tom periodu nije imao konkurenciju na parketu.

Dres koji je najbolji igrač u istoriji NBA nosio u drugoj utakmici finala 1998. godine, prodat je privatno za čak 14.000.000 dolara, objavila je aukcijska kuća "Hant Aukšn".

Reč je o crvenom gostujućem dresu sa Džordanovim autogramom, a kupac je identifikovan kao Ron Firman, koji je, prema informacijama, investitor u nekretnine iz Majamija.

Treba reći da je Džordan pomenuti dres nosio 5. juna 1998. godine, kada su Bulsi pobedili Džezere i izjednačili na 1:1 u finalnoj seriji.

Cifra za koju je prodat Majklov dres, od čak 14 miliona dolara, inače je druga najveća cifra koju je neko izdojio za dres nošen na nekoj utakmii.

Rekord drži dres Bejba Ruta iz Njujork Jenkisa, za koji je 2024. godine plaćeno čak 24.120.000 dolara.

Zanimljivo, ovo je čak treći dres Džordana, koji je dostigao cenu od najmanje deset miliona dolara.

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