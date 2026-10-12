Potvrđeno iz kluba: Iznenadna promena, navijači Partizan ovo ne pamte!
Crno-beli će u neočekivanom terminu na parket.
Košarkaši Partizana dočekuju Panatinaikos u petom kolu Evrolige, a već za vikend gostuju ekipi Bosne u Sarajevu.
Taj meč je na programu u nedelju, 18. oktobra, u okviru 4. kola ABA lige, međutim, termin odigravanja ove utakmice iznenadio je mnoge navijače kluba iz Humske!
Vreme je potpuno neočekivano, može se reći da evroligaš nikad nije u skorijoj prošlosti igrao tada, budući da je ABA liga odredila početak od 14.00 časova. To su zvanično potvrdile Sarajlije.
Budući da je veliko interesovanje za dolazak čete Đoana Penjaroje, ulaznice će planuti istog sekunda kad se budu pojavile, a pojedinačna prodaja dragocenog parčeta hartije počinje u utorak.
Cene su, ipak, pristupačne, jer najeftinija ulaznica košta deset konvertibilnih maraka, odnosno, oko 600 dinara, dok je najskuplja čak 200KM, odnosno, otprilike 12.000 dinara.
Pre dolaska Partizana, ekipu Bosne čeka gostovanje u Evrokupu, protiv bundesligaša Ulma, dok Penjarojin tim očekuje "duplo kolo" u Evroligi i mečevi dueli protiv Atinjana u Beogradskoj areni i Fenerbahčea u Istanbulu.
Preporučujemo
Novi odlazak iz Zvezde: Ovaj igrač je napustio crveno-bele!
12. 10. 2026. u 15:55
AU, ŠTA URADI! Nikola Jokić poslao brutalnu poruku Amerima
12. 10. 2026. u 06:10
OVO ĆE IZAZVATI HAOS! Ceo Balkan na nogama zbog sramnog skandala u Albaniji
12. 10. 2026. u 07:00 >> 10:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Neugodno gostovanje za Njukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
12. 10. 2026. u 10:54
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)