Potvrđeno iz kluba: Iznenadna promena, navijači Partizan ovo ne pamte!

Crno-beli će u neočekivanom terminu na parket.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Košarkaši Partizana dočekuju Panatinaikos u petom kolu Evrolige, a već za vikend gostuju ekipi Bosne u Sarajevu.

Taj meč je na programu u nedelju, 18. oktobra, u okviru 4. kola ABA lige, međutim, termin odigravanja ove utakmice iznenadio je mnoge navijače kluba iz Humske!

Vreme je potpuno neočekivano, može se reći da evroligaš nikad nije u skorijoj prošlosti igrao tada, budući da je ABA liga odredila početak od 14.00 časova. To su zvanično potvrdile Sarajlije.

Budući da je veliko interesovanje za dolazak čete Đoana Penjaroje, ulaznice će planuti istog sekunda kad se budu pojavile, a pojedinačna prodaja dragocenog parčeta hartije počinje u utorak.

Cene su, ipak, pristupačne, jer najeftinija ulaznica košta deset konvertibilnih maraka, odnosno, oko 600 dinara, dok je najskuplja čak 200KM, odnosno, otprilike 12.000 dinara.

Pre dolaska Partizana, ekipu Bosne čeka gostovanje u Evrokupu, protiv bundesligaša Ulma, dok Penjarojin tim očekuje "duplo kolo" u Evroligi i mečevi dueli protiv Atinjana u Beogradskoj areni i Fenerbahčea u Istanbulu.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА