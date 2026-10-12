Počinje prodaja karata za meč Crvena zvezda - Pariz, evo koje su cene (FOTO)
Počinje prodaja ulaznica za meč Crvena zvezda - Pariz.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak ekipu Pariza u utakmici 6.kola Evrolige.
Drugi meč francuskog “duplog kola” za crveno bele igra se od 20 časova u Beogradskoj Areni.
KK Crvena zvezda počinje u utorak od 12 časova prodaju karata za ovaj izuzetno važan meč u kom crveno-beli žele još jednu pobedu nakon sjajnog brejka u Dubaiju.
Svi zainteresovani karte će moći da kupe online na sledećem linku: tickets.kkcrvenazvezda.rs
kao i na standardnim prodajnim mestima:
Prostorije kluba Mali Kalemegdan: sreda i četvrtak od 10-17 časova;
KK CZ Shop (BGD Arena): utorak, sreda, četvrtak od 12-20 časova
Arena blagajna JUG: petak od 12-20 časova;
Preporučujemo
Vlasnik Panatinaikosa ne odustaje od Jokića
12. 10. 2026. u 13:04
Jokan ne paniči posle lošeg debija: Nije trenutak za vikanje i razbijanje...
12. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Neugodno gostovanje za Njukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
12. 10. 2026. u 10:54
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)