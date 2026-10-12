Počinje prodaja karata za meč Crvena zvezda - Pariz, evo koje su cene (FOTO)

Počinje prodaja ulaznica za meč Crvena zvezda - Pariz.

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak ekipu Pariza u utakmici 6.kola Evrolige.

Drugi meč francuskog “duplog kola” za crveno bele igra se od 20 časova u Beogradskoj Areni.

KK Crvena zvezda počinje u utorak od 12 časova prodaju karata za ovaj izuzetno važan meč u kom crveno-beli žele još jednu pobedu nakon sjajnog brejka u Dubaiju.

Svi zainteresovani karte će moći da kupe online na sledećem linku: tickets.kkcrvenazvezda.rs

kao i na standardnim prodajnim mestima:

Prostorije kluba Mali Kalemegdan: sreda i četvrtak od 10-17 časova;

KK CZ Shop (BGD Arena): utorak, sreda, četvrtak od 12-20 časova

Arena blagajna JUG: petak od 12-20 časova;