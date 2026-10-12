BRANKU BADIO PRED PARTIZAN: Znamo kakva atmosfera nas čeka, čak i da nam Obradović ništa nije rekao
KOŠARKAŠ Panatinaikosa svestan da "zelene" očekuje težak posao u Beogradu.
Zna Senegalac kakvu atmosferu pravi navijači crno-belih. U tome bi moglo da im pomogne iskustvo Željka Obradovića.
- Iskusniji igrači već su igrali tamo i svi znaju šta mogu da očekuju. Zato, čak i da nam Obradović ništa nije rekao o atmosferi, već znamo šta nas čeka - rekao je Badio.
Panatinaikos u Beograd dolazi sa maksimalnim učinkom u Evroligi - 4-0.
- Biće to teška utakmica, na teškom gostovanju. Moramo dobro da se pripremimo, što smo već uradili, i da izađemo na teren da igramo svoju igru.
Zna bek Atinjana šta on i saigrači treba da urade kako bi ostvarili dobar rezultat.
- Kao i na prethodnoj utakmici, moramo da igramo dobru odbranu i da na njoj gradimo igru. Mislim da će koncentracija imati presudnu ulogu, jer ćemo igrati na veoma teškom gostovanju - zaključio je Badio.
Podsetimo, utakmica 5. kola Evrolige Partizan - Panatinaikos igra se u utorak od 20.30 u "Beogradskoj areni".
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