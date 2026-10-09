KAKO SU HRVATI RASTURILI JUGOSLAVIJU? Mesić otkrio više nego što je smeo - Island priznao Hrvatsku pod pritiskom Nemačke

BIVŠI predsednik države Stipe Mesić rekao je da je otišao pre građanskog rata u SFRJ tajno otišao na razgovor Hansom Ditrihom Genšerom, tada ministrom spoljnih poslova Nemačke.

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- Otišao sam tamo i računao na sastanak s Genšerom od 20 minuta. Rekao sam mu da više nema naboja da bi se mogla održati Jugoslavija, čak ni u konfederalnom modelu, i da će, ako Europa ne prizna novoformirane države, biti rata na celom našem prostoru. Da će biti krvavo u Hrvatskoj, brutalno u BiH, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. A sve zbog toga što svijet nije na vrijeme prepoznao da se Jugoslavija ne može održati. Na to se Genscher okrenuo prema Boži i pitao ga da li ja njega blefiram. Božo mu je rekao da je to moja politička procena. Ostali smo na sastanku četiri sata - rekao je svojevremeno Mesić za Večernji.hr.

Mesić kaže da ga je Genšer pitao ko će priznati Hrvatsku.

- Počeo sam nabrajati: „Vi, Mađarska...“ Na to je rekao da krenemo drugim smerom, od onih koji su u Drugom svetskom ratu bili neutralni. A onda je uzeo telefon i nazvao ministra spoljnih poslova Islanda i dogovorio da oni budu prvi koji će nas priznati (Island je bio prva NATO država koja je priznala tzv. Hrvatsku). Vratio sam se u Zagreb, a potom otišao na sastanak u Vatikan, koji je bio druga zemlja koja nas je priznala - opisao je Mesić.