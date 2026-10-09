ZAPAD NA NOGAMA! Ruski najteži lovac Dokazao moć u borbi, Moskva pokrenula fabrike do maksimuma!

RUSKI državni odbrambeni konglomerat „Rosteh” potvrdio je da je u toku proizvodnja novih serija jurišnih lovaca Su-34, nakon što je potvrđena isporuka prethodne serije.

Foto: Vikipedija/Doomych

Ovo usledilo je nakon brojnih pokazatelja da je ruski odbrambeni sektor dao prioritet proširenju proizvodnje ove letelice, pri čemu se očekuje da će obim proizvodnje do 2025. godine biti udvostručen u odnosu na period pre 2022. godine, dostižući skoro 30 lovaca godišnje. „Su-34 je nesumnjivo najprodavaniji avion u svetu borbene avijacije. Vojska ceni i poštuje ovaj avion zbog njegove svestranosti, moćnog naoružanja i visokih letnih i tehničkih karakteristika. Na osnovu borbenog iskustva, avion se kontinuirano unapređuje, omogućavajući posadama da efikasnije izvršavaju dodeljene zadatke. U toku je proizvodnja novih serija aviona Su-34”, dodatno su naveli iz „Rosteha”.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Su-34 je teži i ima veći dolet od bilo kog drugog tipa lovca na svetu, a očekuje se da će tako ostati sve dok kineski novi, veoma teški lovac šeste generacije sa tri motora ne uđe u operativnu upotrebu početkom tridesetih godina ovog veka. To je jedini tip lovca razvijen u postsovjetskoj Rusiji koji nije u velikoj meri zavisio od očekivanih izvoznih porudžbina i finansiranja podrške; njegov dizajn je u potpunosti prilagođen ruskim potrebama, ali nije naročito privlačan na inostranom tržištu, jer doktrine malobrojnih stranih vazduhoplovnih snaga zahtevaju namenske jurišne lovce veoma velikog dometa. Avioni Su-34 su često snimani kako izvode intenzivna bombardovanja ukrajinskih i savezničkih zapadnih snaga, koristeći između ostalog klizeće bombe FAB-3000 (težine 3.000 kilograma), bombe sa termobaričnim bojevim glavama i razne tipove raketa vazduh-zemlja. Pripadnici ukrajinske vojske na prvoj liniji fronta, u izjavama za različite zapadne medije, često su isticali razorne efekte masovnih napada klizećim bombama, naglašavajući da su takvi napadi, uz upotrebu bombi sa do 500 kilograma eksploziva, potpuno uništavali njihove podzemne bunkere. Komentarišući nastavak proizvodnje, generalni direktor kompanije „Ujedinjena avio-korporacija” (UAC) Vadim Badeha izjavio je: „Održavamo visok tempo proizvodnje borbenih aviona, ispunjavajući svoje obaveze prema Ministarstvu odbrane Rusije. Naši zaposleni u pogonima kontinuirano unapređuju proizvodne procese kako bi obezbedili neophodan obim proizvodnje letelica.” Ruski piloti, koje citiraju državni mediji, posebno su istakli široku primenu aviona Su-34 u borbenim dejstvima na ukrajinskom ratištu, ukazujući na njegovu sposobnost korišćenja niza novih vrsta ubojnih sredstava uz istovremeno očuvanje borbene žilavosti tokom izvođenja borbenih letova. „Reč je o dobro razvijenom vazduhoplovnom sistemu sa značajnim potencijalom za budućnost, koji raspolaže širokim spektrom naoružanja i mogućnošću upotrebe naprednih udarnih sistema”, izjavio je 2025. godine jedan pilot Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

militarywatchmagazine.com

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