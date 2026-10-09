Svet

OGLASIO SE MIHAIL ZVINČUK: Crna Gora nas je proterala, idemo kući, hvala Zaharovoj i ruskim diplomatama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 10. 2026. u 21:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MIHAIL Zvinčuk, autor Telegram kanala "Ribar", izvestio je da su on i njegov tim na putu ka Rusiji nakon što su proterani iz Crne Gore.

ОГЛАСИО СЕ МИХАИЛ ЗВИНЧУК: Црна Гора нас је протерала, идемо кући, хвала Захаровој и руским дипломатама

Foto: /x/@BIRNCG

On se zahvalio predstavnici ruskog Ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj na pomoći u rešavanju situacije.

Na kanalu "Ribar" objavljeno je da su on i njegovi saradnici trenutno na putu ka Rusiji nakon što su proterani iz Crne Gore. Objavljen je i video sa aerodroma gde čeka let.

-U ime celog tima, izražavamo zahvalnost Mariji Vladimirovnoj Zaharovoj, diplomatama Drugog evropskog odeljenja i ruskim ambasadorima u Crnoj Gori i Srbiji na pomoći u rešavanju situacije. Zahvaljujući reakciji Ministarstva spoljnih poslova i ruskih vladinih agencija, stvar je brzo rešena, navodi se u objavi na kanalu.

Podsetimo, Zvinčuk, njegova supruga i saradnici su nakon hapšenja pušteni i proterani iz Crne Gore. Premijer Milojko Spajić je govorio o hibridnom delovanju, a policija je pronašla dron koji je trebalo da bude korišćen za dokumentarni film. Jedna od lokacija snimanja je bio i Cetinjski manastir, za koji je zatražena i dobijena uredna dozvola za snimanje.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa