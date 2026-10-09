OGLASIO SE MIHAIL ZVINČUK: Crna Gora nas je proterala, idemo kući, hvala Zaharovoj i ruskim diplomatama
MIHAIL Zvinčuk, autor Telegram kanala "Ribar", izvestio je da su on i njegov tim na putu ka Rusiji nakon što su proterani iz Crne Gore.
On se zahvalio predstavnici ruskog Ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj na pomoći u rešavanju situacije.
Na kanalu "Ribar" objavljeno je da su on i njegovi saradnici trenutno na putu ka Rusiji nakon što su proterani iz Crne Gore. Objavljen je i video sa aerodroma gde čeka let.
-U ime celog tima, izražavamo zahvalnost Mariji Vladimirovnoj Zaharovoj, diplomatama Drugog evropskog odeljenja i ruskim ambasadorima u Crnoj Gori i Srbiji na pomoći u rešavanju situacije. Zahvaljujući reakciji Ministarstva spoljnih poslova i ruskih vladinih agencija, stvar je brzo rešena, navodi se u objavi na kanalu.
Podsetimo, Zvinčuk, njegova supruga i saradnici su nakon hapšenja pušteni i proterani iz Crne Gore. Premijer Milojko Spajić je govorio o hibridnom delovanju, a policija je pronašla dron koji je trebalo da bude korišćen za dokumentarni film. Jedna od lokacija snimanja je bio i Cetinjski manastir, za koji je zatražena i dobijena uredna dozvola za snimanje.
(rt.rs)
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