RASULO U HRVATSKOJ! Bivši selektor zagrmeo nakon nezapamćenog debakla

Hrvatski fudbal proživljava najteže dane u novijoj istoriji, a nakon katastrofalnih rezultata u Ligi nacija, oglasio se čovek koji je sa ovom reprezentacijom pokorio svet!

MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Zlatko Dalić rešio je da prekine ćutanje i brutalno iskreno odgovori kritičarima koji su godinama umanjivali njegove istorijske uspehe.

Nakon što je na klupu seo novi selektor Slaven Bilić, "Vatreni" su upali u nezapamćenu krizu koja je kulminirala šokantnim porazom od Engleske rezultatom čak 7:0 na domaćem terenu, a odmah zatim i novim bolnim porazom od Španije na Poljudu (1:2). Hrvatska je zbog ovih rezultata doživela strmoglav pad na zvaničnoj FIFA ljestvici, gde se sada nalazi tek na 14. mestu.

Javnost i navijači besno traže smenu Slavena Bilića i povratak starog stratega, Zlatko Dalić je iz Dubaija, gde trenutno vodi selekciju UAE, poslao jasnu i oštru poruku javnosti:



- Govorilo se da sam srećković, a javnost sada mora da shvati da se ovakvi rezultati ne mogu podrazumevati. Osvajanje tri svetske medalje za Hrvatsku je u sferi naučne fantastike! Zato ne treba stvarati ogroman pritisak selektoru i igračima, glavni cilj mora ostati plasman na Evropsko prvenstvo - zagrmeo je Dalić.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Stephanie Scarbrough

Uprkos spekulacijama o smeni i teškim kritikama na račun stručnog štaba, najveće zvezde tima odbijaju da okrenu leđa Biliću. Kapiten Luka Modrić i iskusni Mateo Kovačić javno su poručili da svi igrači čvrsto stoje iza selektora i da veruju u bolja izdanja u novembarskom ciklusu utakmica.

Da li je ovo samo prolazna kriza za Hrvate ili najava potpunog kraha jedne zlatne generacije? Šta vi mislite, da li Bilić treba da dobije otkaz? Pišite nam u komentarima!



