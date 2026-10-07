Janakopulos poslao jasnu poruku: Pustite Ruse da igraju...
Sastanak akcionara Evrolige nije doneo revolucionarne promene, ali je prvi čovek Panatinaikosa imao svojih pet minuta kao i uvek.
Za sada nema odluke o proširenju Evrolige, niti spajanja sa NBA ligom, a kontroverzni Grk nije učestvovao u sastanku.
Dimitris Janakopulos je ipak imao svoje razgovore. On se sastao sa Andrejem Vatutinom vlasnikom CSKA iz Moskve.
Janakopulos je putem Instagrama izneo svoje mišljenje uz fotografiju sa Vatutinom.
- Neki timovi su bili protiv saradnje sa NBA ligom… Jedina logika iza takvog stava jeste ili to što su danas dobro tretirani, ili zato što veruju da neće biti izabrani da učestvuju u proširenju… ili oba razloga. Ono što bih ja rekao jeste da, pre svega, CSKA treba da se vrati, jer su, uprkos rivalstvu na terenu, gde predstavljaju velike konkurente, Real Madrid, Panatinaikos i CSKA – evropska košarka. Bez njih nema pravog evropskog šampiona. Čestitke rukovodstvu Evrolige na organizaciji događaja… Vrhunska klasa - napisao je Janakopulos na svom Instagramu uz sliku sa Vatutinom.
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