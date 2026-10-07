„OVO MOŽE SAMO JOKIĆ“: Legendarni NBA as ostao bez reči zbog Srbina, oglasio se i njegov dugogodišnji kritičar (VIDEO)
Jedan od najboljih asistenata u istoriji NBA lige poklonio se Nikoli Jokiću.
Srbin je u nedeljnoj utakmici imao dodavanje iza leđa sa jednog ugla, na drugi ugao terena, a to je i danas tema u sportskim medijima.
Član Kuće slavnih i dvostruki MVP NBA lige smatra da malo ko u istoriji košarkaške igre može da ponovi to što radi Nikola Jokić.
Tokom utakmice Denver - Juta Lauri Markanen čvrsto je čuvao Nikolu Jokića uz aut liniju, a Srbin je bez gledanja iza leđa bacio loptu Kameronu Džonsonu na suprotnom uglu terena.
- Mnogi sjajni dodavači bi mogli da vide, recimo: ‘Hmm... njegov čuvar je malo previsoko.’ Mogao bih da pošaljem loptu tamo, ali dok se okrenem i bacim je, on više nije previsoko i presešće to dodavanje. Dakle, jedini način je da ga zavaraš i brzo pošalješ loptu iza leđa, tamo gde niko ne očekuje da će je videti.
Neš je rekao da defanzivac verovatno nije ni video loptu sve dok nije stigla do sredine reketa, a tada je već bilo prekasno.
- Prevariti defanzivca dodavanjem iza leđa podiže sve na potpuno drugi nivo, a onda još poslati loptu tačno tamo gde treba... Mislim, to je jednostavno neverovatno. Ne znam da li je iko u istoriji ove igre mogao da izvede takvo dodavanje iz prikrivenog položaja na način na koji je Jokić to uradio, tako brzo, precizno i pravo u ruke saigrača.
Neš je rekao da je upravo to ono što trostrukog MVP-ja Jokića čini posebnim: „visina, snaga i pregled igre, sve spojeno u jednom“.
Bivši NBA igrač Edi Džonson objavio je na Tviteru da su u istoriji samo „tri čoveka“ mogla da izvedu takvo dodavanje bez odvajanja stopala od parketa. Međutim, potom je naveo petoricu: Medžik Džonson, Lari Bird, Lebron Džejms, Bil Volton i „možda Džejson Kid“.
Bil Simons mu je uzvratio:
- Edi, nije ti dozvoljeno da se priključiš Jokićevom vozu. Vrati se u krevet.
Džonson je godinama unazad poznat po kritikama na račun Jokića.
Denver je poražen u prvoj utakmici predsezone. Jokić je igrao samo 15 minuta i završio meč sa tri poena, tri skoka i sedam asistencija. Međutim, Jokić je u utorak predvodio Nagetse do pobede, takođe protiv Jute, ali ovog puta na gostujućem terenu.
Nagetsi će regularnu sezonu otvoriti 22. oktobra protiv Oklahoma Siti Tandera.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Zbog sramnog poteza na Poljudu, Hrvatskoj se sprema brutalna kazna
07. 10. 2026. u 06:47
Argentina se stidi zbog onoga što su uradili Lionelu Mesiju
07. 10. 2026. u 08:36 >> 08:41
CELA HRVATSKA U NEVERICI! Evo kako je srpski komentator reagovao na gol vatrenih
07. 10. 2026. u 07:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
06. 10. 2026. u 17:01
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)