„OVO MOŽE SAMO JOKIĆ“: Legendarni NBA as ostao bez reči zbog Srbina, oglasio se i njegov dugogodišnji kritičar (VIDEO)

Jedan od najboljih asistenata u istoriji NBA lige poklonio se Nikoli Jokiću.

Foto: Dustin Bradford/Profimedia

Srbin je u nedeljnoj utakmici imao dodavanje iza leđa sa jednog ugla, na drugi ugao terena, a to je i danas tema u sportskim medijima.

Član Kuće slavnih i dvostruki MVP NBA lige smatra da malo ko u istoriji košarkaške igre može da ponovi to što radi Nikola Jokić.

Tokom utakmice Denver - Juta Lauri Markanen čvrsto je čuvao Nikolu Jokića uz aut liniju, a Srbin je bez gledanja iza leđa bacio loptu Kameronu Džonsonu na suprotnom uglu terena.

- Mnogi sjajni dodavači bi mogli da vide, recimo: ‘Hmm... njegov čuvar je malo previsoko.’ Mogao bih da pošaljem loptu tamo, ali dok se okrenem i bacim je, on više nije previsoko i presešće to dodavanje. Dakle, jedini način je da ga zavaraš i brzo pošalješ loptu iza leđa, tamo gde niko ne očekuje da će je videti.

NO-LOOK. CROSSCOURT. BEHIND-THE-BACK DIME. ARE YOU SERIOUS, JOKER 🤯 https://t.co/A5upVabWYw — NBA (@NBA) October 4, 2026

Neš je rekao da defanzivac verovatno nije ni video loptu sve dok nije stigla do sredine reketa, a tada je već bilo prekasno.

- Prevariti defanzivca dodavanjem iza leđa podiže sve na potpuno drugi nivo, a onda još poslati loptu tačno tamo gde treba... Mislim, to je jednostavno neverovatno. Ne znam da li je iko u istoriji ove igre mogao da izvede takvo dodavanje iz prikrivenog položaja na način na koji je Jokić to uradio, tako brzo, precizno i pravo u ruke saigrača.

NEW JOKIĆ ANGLE JUST DROPPED 😳 We're still not over this behind-the-back dime from Joker 🔥 (via: jakewrob/IG, ajj_morris/IG) https://t.co/mKRxqxDCXK — NBA (@NBA) October 6, 2026

Neš je rekao da je upravo to ono što trostrukog MVP-ja Jokića čini posebnim: „visina, snaga i pregled igre, sve spojeno u jednom“.

Bivši NBA igrač Edi Džonson objavio je na Tviteru da su u istoriji samo „tri čoveka“ mogla da izvedu takvo dodavanje bez odvajanja stopala od parketa. Međutim, potom je naveo petoricu: Medžik Džonson, Lari Bird, Lebron Džejms, Bil Volton i „možda Džejson Kid“.

Bil Simons mu je uzvratio:

- Edi, nije ti dozvoljeno da se priključiš Jokićevom vozu. Vrati se u krevet.

Džonson je godinama unazad poznat po kritikama na račun Jokića.

Denver je poražen u prvoj utakmici predsezone. Jokić je igrao samo 15 minuta i završio meč sa tri poena, tri skoka i sedam asistencija. Međutim, Jokić je u utorak predvodio Nagetse do pobede, takođe protiv Jute, ali ovog puta na gostujućem terenu.

Nagetsi će regularnu sezonu otvoriti 22. oktobra protiv Oklahoma Siti Tandera.

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