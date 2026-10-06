Katastrofa za komšije! Nisu dali gol u 2026. godini! Slovenija okrenula Suknjice!
Odigrani mečevi u B Ligi nacija.
Fudbalska reprezentacija Slovenija pobedila je večeras u Glazgovu selekciju Škotske rezultatom 2:1 u utakmici četvrtog kola grupe B1 Lige nacija.
Golove za Sloveniju su postigli su Aljoša Matko u 56. i Danijel Šturm u 71. minutu. Jedini strelac za Škotsku bio je Rajan Kristi u 31. minutu.
Fudbaleri Švajcarske su u Lucernu savladali Severnu Makedoniju rezultatom 3:0 u drugom meču četvrtog kola grupe B4.
Strelci za Švajcarski tim bili su Fabijan Rider u 43, Johan Manzambi u 74. i Dan Ndoje u 81. minutu.
Severna Makedonija je posle ovog poraza ostala i dalje bez pobede pod komandom selektora Goca Sedloskog, a posebno zabrinjava podatak da u 2026. godini još nije postigla nijedan gol!
Švajcarska je prva na tabeli sa 12 bodova, Slovenija je druga sa sedam. Škotska je na trećoj poziciji sa tri, dok je Severna Makedonija poslednja bez bodova.
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