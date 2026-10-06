Katastrofa za komšije! Nisu dali gol u 2026. godini! Slovenija okrenula Suknjice!

Odigrani mečevi u B Ligi nacija.

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

Fudbalska reprezentacija Slovenija pobedila je večeras u Glazgovu selekciju Škotske rezultatom 2:1 u utakmici četvrtog kola grupe B1 Lige nacija.

Golove za Sloveniju su postigli su Aljoša Matko u 56. i Danijel Šturm u 71. minutu. Jedini strelac za Škotsku bio je Rajan Kristi u 31. minutu.

Fudbaleri Švajcarske su u Lucernu savladali Severnu Makedoniju rezultatom 3:0 u drugom meču četvrtog kola grupe B4.

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

Strelci za Švajcarski tim bili su Fabijan Rider u 43, Johan Manzambi u 74. i Dan Ndoje u 81. minutu.

Severna Makedonija je posle ovog poraza ostala i dalje bez pobede pod komandom selektora Goca Sedloskog, a posebno zabrinjava podatak da u 2026. godini još nije postigla nijedan gol!

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Švajcarska je prva na tabeli sa 12 bodova, Slovenija je druga sa sedam. Škotska je na trećoj poziciji sa tri, dok je Severna Makedonija poslednja bez bodova.

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