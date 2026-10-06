Španija savladala Hrvatsku! Jedno dobro poluvreme protiv svetskog šampiona nije dovoljno

Fudbaleri Španije savladali su na gostovanju Hrvatsku na Poljudu sa 2:1 u okviru Lige nacija.

Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon teškog poraza od Engleske (0:7) pre nekoliko dana, izabranici Slavena Bilića izašli su na teren u Splitu sa ogromnom željom za iskupljenjem. Hrvatska je od samog starta bila znatno agilnija i opasnija ekipa, dok aktuelni svetski i evropski šampioni u prvih 45 minuta nisu uspeli da nametnu svoj prepoznatljivi ritam.



Prva velika šansa za Hrvatsku bila je u 13. minutu. Ivan Perišić je sjajno centrirao sa leve strane na drugu stativu, gde je Josip Stanišić šutirao glavom, ali pravo u golmana Unaija Simona.



Gol je stigao u 17. minutu. Nakon odlične akcije kroz sredinu, lopta stiže do ivice kaznenog prostora odakle je šutirao Kristijan Jakić. Simon brani njegov udarac, ali se lopta odbija do Ivana Perišića, koji preciznim trzajem glave šalje loptu u mrežu za eksploziju oduševljenja na prepunom Poljudu.

Do kraja poluvremena Španija je imala veći posed lopte (65%), ali bez konkretnih rešenja u završnici, dok je Hrvatska ostala opasnija iz polukontri.

U nastavku je viđena apsolutna dominacija Španije, konsnantno su imali loptu u svom posedu i Hrvati skoro da sa svoje polovine nisu izašli čitavo drugo poluvreme.

Za takav ofanzivan pristup "furije" stigla je i nagrada. Mikel Merino je pogodio u 61. minutu.

Nastavili su da pritiskaju gosti i na 1:1. Perišić u 80. minutu dobija drugi žuti karton i ostavlja ekipu na cedilu. Sa 10 igrača na terenu "kockasti" nisu izdržali, pa je isti fudbaler (Merino) doneo i preokret Špancima u 89. minutu.

U istorij grupi, Engleska je bila bolja od Češke sa 3:0.

Nakon četiri kola, Španija je prva u grupi i maksimalna sa 12 bodova, Engleska je druga sa 9, Hrvatska treća sa 3 i Češka zakucana za dno tabele sa 0.