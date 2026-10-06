Ostali sportovi

MAT VEĆ NA STARTU: Vaterpolisti Radničkog na startu Lige šampiona opravdali potopili Rumune!

Новости.онлине/С.К.

06. 10. 2026. u 22:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REČENO – ostvareno. Vaterpolisti Radničkog nisu se kockali u Oradei, jer su u prvom kolu grupe B Lige šampiona već u prvoj četvrtini slomili otpor jedne od najboljih rumunskih ekipa – 14:9 (5:1, 3:3, 2:1, 4:4).

МАТ ВЕЋ НА СТАРТУ: Ватерполисти Радничког на старту Лиге шампиона оправдали потопили Румуне!

Foto Nikola Skenderija

Šumadinci su krenuli iz sve snage. Odlično su igrali u odbrani, bili agresivni u napadu, neumoljivi sa prva četiri igrača više i golovima Prlainovića, Lukića, Dedovića i Pijetlović u petom minutu stekli su nedostižnih 4:0. Domaćin je tek dva i po minuta pre kraja prve četvrtine zahvaljujući Holodu uspeo da pronađe put do mreže.

Rumuni su krenuli odlučnije u drugoj četvrtini, na trenutak golovima Belenješija i Fulea zapretili, jer su se primakli na 3:5. Međutim, prekaljeni gosti su brzo uzvratili i do kraja prvog dela vratili plus četiri.

U nastavku je Radnički zaigrao mirnije, nije forsirao, ali ni dozvolio domaćinu da se razmahne. U tom delu igre napadači kao da su odmarali, ali i to je bilo dovoljno gostima da uvećaju prednost – 10:5.

Foto Nikola Skenderija

Ni u poslednjih osam minuta Kragujevčani se nisu opuštali. Igrači su čvrsto u odbrani, u jednom trenutku su se odbranili sa dva igrača manje, a u napadu su opet bili sigurniji sa igračem više. Imao je Radnički nekoliko puta i plus šest, ali su se na kraju zadovoljili sigurnom pobedom od pet golova.

Kragujevčani u drugom kolu, 27.oktobra dočekuju Vrešu.

Drugi meč grupe B: Pro Reko – Breša (20.30).

ORADEA - RADNIČKI 9:14 (1:5, 3:3, 1:2, 4:4)

BAZEN: „Joan Aleksandresku“ u Oradei. Gledalaca: 1.000. Sudije: Ome (Nemačka) i Kovač (Mađarska). Igrač više: Oradea 8 (4), Radnički 13 (8). Dva igrača više: Oradea 1 (0). Peterci: Radnički 2 (2).

ORADEA: Dobožanov, Belenješi 2, Negrean 1, Fulea 3, Oltean, Holod 2, Gusarov 1, Insina, Orsos, Vančik, Čenik, Velkić, Gavris, Lunkan.

RADNIČKI: Filipović, Strahinja Rašović 1, Dedović 2, Ranđelović, Petar Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović 1, Nikola Jakšić 4 (1), Vrlić 1, Vapenski 1, Vlahopulos, Viktor Rašović, Marcelić, Lukić 3 (1).

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"