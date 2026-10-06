MAT VEĆ NA STARTU: Vaterpolisti Radničkog na startu Lige šampiona opravdali potopili Rumune!
REČENO – ostvareno. Vaterpolisti Radničkog nisu se kockali u Oradei, jer su u prvom kolu grupe B Lige šampiona već u prvoj četvrtini slomili otpor jedne od najboljih rumunskih ekipa – 14:9 (5:1, 3:3, 2:1, 4:4).
Šumadinci su krenuli iz sve snage. Odlično su igrali u odbrani, bili agresivni u napadu, neumoljivi sa prva četiri igrača više i golovima Prlainovića, Lukića, Dedovića i Pijetlović u petom minutu stekli su nedostižnih 4:0. Domaćin je tek dva i po minuta pre kraja prve četvrtine zahvaljujući Holodu uspeo da pronađe put do mreže.
Rumuni su krenuli odlučnije u drugoj četvrtini, na trenutak golovima Belenješija i Fulea zapretili, jer su se primakli na 3:5. Međutim, prekaljeni gosti su brzo uzvratili i do kraja prvog dela vratili plus četiri.
U nastavku je Radnički zaigrao mirnije, nije forsirao, ali ni dozvolio domaćinu da se razmahne. U tom delu igre napadači kao da su odmarali, ali i to je bilo dovoljno gostima da uvećaju prednost – 10:5.
Ni u poslednjih osam minuta Kragujevčani se nisu opuštali. Igrači su čvrsto u odbrani, u jednom trenutku su se odbranili sa dva igrača manje, a u napadu su opet bili sigurniji sa igračem više. Imao je Radnički nekoliko puta i plus šest, ali su se na kraju zadovoljili sigurnom pobedom od pet golova.
Kragujevčani u drugom kolu, 27.oktobra dočekuju Vrešu.
Drugi meč grupe B: Pro Reko – Breša (20.30).
ORADEA - RADNIČKI 9:14 (1:5, 3:3, 1:2, 4:4)
BAZEN: „Joan Aleksandresku“ u Oradei. Gledalaca: 1.000. Sudije: Ome (Nemačka) i Kovač (Mađarska). Igrač više: Oradea 8 (4), Radnički 13 (8). Dva igrača više: Oradea 1 (0). Peterci: Radnički 2 (2).
ORADEA: Dobožanov, Belenješi 2, Negrean 1, Fulea 3, Oltean, Holod 2, Gusarov 1, Insina, Orsos, Vančik, Čenik, Velkić, Gavris, Lunkan.
RADNIČKI: Filipović, Strahinja Rašović 1, Dedović 2, Ranđelović, Petar Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović 1, Nikola Jakšić 4 (1), Vrlić 1, Vapenski 1, Vlahopulos, Viktor Rašović, Marcelić, Lukić 3 (1).
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